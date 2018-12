G & M: Endlich?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert G & M per 12.12.2018 bei 0,29 HKD. G & M zählt zu "Bauwesen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses G & M auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: G & M schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,42 % und somit 6,46 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,96 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen G & M. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: G & M erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 8,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -15,21 Prozent im Branchenvergleich für G & M bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,86 Prozent im letzten Jahr. G & M lag 9,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.