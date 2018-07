G & M: Aktienanalyse vom 22.07.2018

Am 20.07.2018 ging die Aktie G & M an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,355 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

Unser Analystenteam hat G & M auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben G & M auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um G & M in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass G & M hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der G & M führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,21 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: G & M erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 2,59 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,02 Prozent im Branchenvergleich für G & M bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,98 Prozent im letzten Jahr. G & M lag 16,63 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.