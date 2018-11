G K Goh: Da muss man staunen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie G K Goh, die im Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 20.11.2018 an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0,9 SGD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: G K Goh erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Asset Management"-Branche sind im Durchschnitt um -4,43 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,63 Prozent im Branchenvergleich für G K Goh bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,92 Prozent im letzten Jahr. G K Goh lag 3,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. G K Goh liegt mit einer Dividendenrendite von 3,21 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Asset Management"-Branche hat einen Wert von 2,2, wodurch sich eine Differenz von +1,01 Prozent zur G K Goh-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der G K Goh von 0,9 SGD ist mit -14,29 Prozent Entfernung vom GD200 (1,05 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,94 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der G K Goh-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.