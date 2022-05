G.I. JOE kommt zu Puzzles & Survival

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Puzzles & Survival, ein Match-3-Strategiespiel mit Zombies, das von 37 GAMES auf den Markt gebracht wurde, kündigte heute an, dass es sich mit Hasbro, Inc. zusammentut, um am 6. Mai G.I. JOE ins Spiel zu bringen..Bei der Veröffentlichung im Mai werden die Spieler in sechs exklusiven Events gegen die unbestreitbar böse Cobra antreten, für das Böse eine Notwendigkeit und die freie Welt ein Ärgernis ist, während sie gleichzeitig versuchen, die Zombies zu besiegen, die zum täglichen Leben gehören. Dabei haben die Spieler die Möglichkeit, sich mit den Charakteren auseinanderzusetzen, die G.I. JOE zu einer solchen Ikone unter den Actionhelden gemacht haben, nicht zuletzt mit der Titelfigur selbst, und sich an den zweifellos atemberaubenden visuellen Effekten und dem spannenden Gameplay zu erfreuen, die das Event bieten wird.Natürlich wäre ein solch aufregender Crossover-Event ohne das außergewöhnliche Engagement der Fans und Entwickler des Spiels nicht möglich gewesen. Ihr Eifer und ihr Enthusiasmus sind zweifellos dafür verantwortlich, dass das Spiel Gegenstand einer ganzen Reihe von Empfehlungen im App Store und bei Google Play war, was dazu führte, dass das Spiel insgesamt über 38 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Als ob das noch nicht genug wäre, gewann das Spiel auch den SensorTower APAC Best Gameplay Innovation Award im Jahr 2021, eine völlig verdiente Leistung angesichts des bemerkenswerten Innovationsgeistes, der die Entwickler dazu veranlasste, überhaupt mit bekannten Namen zusammenzuarbeiten.Jetzt weißt du, dass G.I. JOE zu Puzzles and Survival kommt - und schließlich ist Wissen die halbe Miete - stelle sicher, dass du die Gelegenheit nicht verpasst, die Welt diesen Mai zu retten. In der Zwischenzeit kannst du das Spiel jetzt herunterladen und den Geschenkcode [PNSGIJOE] eingeben.Download: https://pse.is/gijoepns01gerOffizielle Fan-Seite: https://www.facebook.com/PnS.37GamesG.I. JOE is a trademark of Hasbro used with permission.About HasbroHasbro (NASDAQ: HAS) is a global play and entertainment company committed to making the world a better place for all children, fans and families. Hasbro delivers immersive brand experiences for global audiences through consumer products, including toys and games; entertainment through eOne, its independent studio; and gaming, led by the team at Wizards of the Coast, an award-winning developer of tabletop and digital games best known for fantasy franchises MAGIC: THE GATHERING and DUNGEONS & DRAGONS.The Company's unparalleled portfolio of approximately 1,500 brands includes MAGIC: THE GATHERING, NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, DUNGEONS & DRAGONS, POWER RANGERS, PEPPA PIG and PJ MASKS, as well as premier partner brands. For the past decade, Hasbro has been consistently recognized for its corporate citizenship, including being named one of the 100 Best Corporate Citizens by 3BL Media and one of the World's Most Ethical Companies by Ethisphere Institute. Important business and brand updates are routinely shared on our Investor Relations (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Finvestor.hasbro.com%2F&esheet=52690575&newsitemid=20220419005816&lan=en-US&anchor=Investor+Relations&index=1&md5=6a0b6e37df18a106dc2df2aad18da69e) website, Newsroom and social channels (@Hasbro on Twitter, Instagram, Facebook and LinkedIn).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1808019/image_1.jpgPressekontakt:Siqi Zhou,262796784@qq.comOriginal-Content von: 37 GAMES, übermittelt durch news aktuell