G III Apparel: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

An der Börse NASDAQ GS schloss die G III Apparel-Aktie am 03.10.2018 mit dem Kurs von 44,03 USD. Die G III Apparel-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die G III Apparel sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 5 Buc, 1 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das G III Apparel-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die G III Apparel. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 48,57 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 10,31 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 44,03 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der G III Apparel führt bei einem Niveau von 58,67 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,73 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der G III Apparel verläuft aktuell bei 40,98 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 44,03 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,44 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 45,54 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die G III Apparel-Aktie der aktuellen Differenz von -3,32 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".