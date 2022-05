G-III Apparel-Aktie: 210 Millionen Dollar Übernahme!

Das sieht gut aus G-III Apparel Group Ltd (NASDAQ:GIII) hat sich bereit erklärt, die verbleibenden 81% der Anteile an der Modemarke Kerl Lagerfeld für €200 Millionen ($210 Millionen) zu erwerben. Durch den Kauf wird G-III Apparel zum alleinigen Eigentümer der Marke, an der es bereits einen Anteil von 19 % hält. G-III wird den zusätzlichen Anteil an der Marke von einer Gruppe privater… Hier weiterlesen