G+G-Digital: kostenfrei und mit viel Service

Berlin (ots) - Das AOK-Forum "Gesundheit und Gesellschaft" (G+G)gibt es nun auch als digitales Magazin - kostenfrei und mitzusätzlichen Inhalten. Unter www.gg-digital.de kann sich jeder fürdie Digitalausgabe von G+G anmelden. Außerdem gibt es die digitaleZeitschrift auch als App für iOS und Android. "Somit kann nun jederjederzeit und überall das AOK-Forum für sich nutzen. Ob online imBüro am Rechner, unterwegs offline in der App oder zu Hause auf demSofa als bewährtes Magazin zum Blättern", sagt derVorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch. Mit demkostenfreien digitalen Zusatzangebot öffnet die AOK-Gemeinschaft diegesundheits- und sozialpolitische Debatte für einen weitaus größerenLeserkreis als bisher.In der G+G-Digital finden die Leser sämtliche Inhalte derPrintausgabe, darüber hinaus zusätzliche Angebote und viel Service.So gibt es neue Formate wie Interviews mit den AOK-Vorständen genausowie Satire-Videos und Bildergalerien. Zusammenfassungen der längerenTexte, Leseempfehlungen der Redaktion und ein Newsletter bieten dieChance auf einen schnellen Überblick über komplexe Themen. Wer tiefereinsteigen will, ist im Online-Archiv richtig. Hier finden sich nichtnur die G+Gs seit 2013, sondern unter anderem auch die ThemenhefteG+G-Spezial und die Wissenschaftsbeilage GGW."Wir freuen uns auch, dass die Leser nun die Texte der Redaktiondirekt kommentieren, mit anderen teilen und auf diese Weise wichtigeDiskussionen im Gesundheitswesen beleben können", sagt Litsch. G+Gist seit 20 Jahren mit journalistisch geprägten Analysen,preisgekrönten Reportagen und ausführlichen Interviews eine festeGröße in der gesundheitspolitischen Szene. Der AOK-Bundesverband iststellvertretend für die AOK-Gemeinschaft Herausgeber von G+G undG+G-Digital.In Kürze www.gg-digital.deIm App Store und Google Play Store- G+G-Digital eingeben > App kostenfrei runterladenE-Mail an die Redaktion- redaktion@gg-digital.deWeiterführende Informationen finden Sie auf www.aok-bv.de.Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell