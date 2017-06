G&G Biotechnology startet ein neues Branding für B-Lite, das weltweit erste und einzige Brustimplantat mit geringem Gewicht, das die ästhetische Brustchirurgie verändern wird. Für immer.

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Auf der vom 1. bis zum 3. Juni in Stockholm, Schweden,veranstalteten Beauty Through Science Conference wird ein neuesstrategisches Branding präsentiert.G&G Biotechnology BV., gaben heute auf der in Stockholm, Schweden,stattfindenden Beauty Through Science Conference den Start des neuenstrategischen Brandings für die innovativen B-Lite®-Brustimplantatemit geringem Gewicht bekannt. Diese revolutionären Implantate sinddie weltweit ersten und einzigen Brustimplantate mit geringem Gewichtund verändern auf Dauer die ästhetische Brustchirurgie für Ärzte undPatientinnen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/517160/B_Lite_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517161/B_Lite.jpg )Dael Govreen-Segal, der CEO des Unternehmens, sagte: "Das neuestrategische Branding ist ein Zeichen für das Engagement desUnternehmens zu einer sinnvollen Innovation im Bereich derästhetischen Brustchirurgie." Er sagte ebenfalls, dass "das neueBranding von Ärzten, Patientinnen und den Medien äußerst positivaufgenommen wurde".Die ausgeprägte Präsenz von B-Lite auf dem wissenschaftlichenProgramm des BTS ist gekennzeichnet durch Vorträge über "den Effekteiner Kombination aus Mikrokügelchen und Silikongel, auf dasverminderte Risiko des Austreten von Gel und auf eine verbesserte(Mammographie-) /(Radiologie-) Fähigkeit" von Prof. Dr. MichaelScheflan und das "große Interesse der Patientinnen an leichtenBrustimplantaten ? Erfahrungen aus den ersten 100 Fällen" von Dr.Nikolaus Raab.Das Unternehmen hält außerdem die jährliche Sitzung deswissenschaftlichen Beirats vor dem BTS ab, um den Fahrplan und diestrategische Ausrichtung von B-Lite zu diskutieren.Informationen zu B-LiteB-Lite-Implantate sind bis zu 30 % leichter als herkömmlicheImplantate und verringern die Belastung des weichen Brustgewebesdurch die Schwerkraft. Die in Anlehnung an moderne Technologien derNASA entwickelten, durch Mikrokügelchen stabilisiertenSilikonimplantate erhalten die Form der Brust, bieten ein hohes Maßan Sicherheit und sorgen für Formschönheit der Brust.B-Lite wird mit einer Standardoperation implantiert. Diesermöglicht Plastischen Chirurgen, ihr Wissen zu nutzen, ohne sichweiteren Schulungen unterziehen zu müssen. Strenge klinischeÜberwachungen des mit dem CE-Kennzeichen versehenen Implantatsergaben ausgezeichnete Erfahrungen der Ärzte, hohe Zufriedenheit beiden Patientinnen und ein hervorragendes Sicherheitsprofil."Für Patientinnen und Chirurgen liegt es nahe, das Gewicht derBrustimplantate zu reduzieren", sagte Dr. Kai-Uwe Schlaudraff, Genf,Schweiz. "Meine Patientinnen sind von dem Komfort derB-Lite-Implantate begeistert und ich bin fest davon überzeugt, dassB-Lite der neue Standard für künftige Brustvergrößerungen sein wird."Informationen zu G&G BiotechnologyG&G Biotechnology wurde 2005 gegründet und revolutioniert mitfinanzieller Unterstützung von Sequoia Capital die Brustvergrößerungund -Rekonstruktion mit B-Lite, dem weltweit ersten und einzigenBrustimplantat mit geringem Gewicht.Das Flaggschiffprodukt B-Lite und das kontinuierliche Engagementdes Unternehmens für sinnvolle Innovation, Sicherheit und Qualitätgibt Chirurgen und Patienten Vertrauen, ein hohes Maß anZufriedenheit und langfristige Vorteile.Weitere Informationen erhalten Sie unter info@b-lite.com oder aufhttp://www.b-lite.comPressekontakt:Talia SlutskiTel.: +972-50-6328778Original-Content von: G&G Biotechnology BV, übermittelt durch news aktuell