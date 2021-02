G DATA zieht Bilanz: Emotet-Takedown erfolgreich

Bochum (ots) - Der international konzertierte Takedown zeigt Wirkung: Das G DATA Emotet-Tracking bestätigt gegen null laufende Aktivitäten der Allzweckwaffe des Cybercrime. Seit Jahren beobachtet G DATA Emotet intensiv, um seine Kunden bestmöglich zu schützen."Der Emotet-Takedown ist ein großer Erfolg gegen die organisierte Kriminalität, das zeigen unsere aktuellen Zahlen deutlich. Die Allzweckwaffe des Cybercrime sticht nicht mehr", sagt Tim Berghoff, Security Evangelist bei G DATA CyberDefense.Im vergangenen Jahr konnte das Cyber-Defense-Unternehmen über 800.000 Versionen der Malware identifizieren. Erhobene Zahlen von G DATA ab dem 25. Januar 2021 zeigen deutlich den Erfolg des international konzertierten Takedowns, der das Emotet-Botnetz vorläufig lahmgelegt hat.Unternehmen sollten Emotet jagenNeuinfektionen sind derzeit unwahrscheinlich, dennoch kann es in Unternehmen noch unentdeckte Emotet-Infektionen geben. Diese sind weiterhin gefährlich, weil Cyberkriminelle darüber andere Schadsoftware wie Trickbot oder Qbot nachinstallieren können. Diese Malware nutzen Kriminelle in der Regel dazu, um alle Daten im Unternehmen zu verschlüsseln und im Anschluss Lösegeld zu erpressen."Unternehmen sollten die Verschnaufpause für intensives Emotet-Hunting nutzen", rät Tim Berghoff. "Wer eine stille Infektion im Netzwerk hat, ist nach wie vor gefährdet. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage kann sich wohl kaum ein Unternehmen eine Ransomware-Attacke wirklich leisten."Pressekontakt:Kafka KommunikationPhilipp PlumTel. 089 74 74 70 580Mail: pplum@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: G DATA CyberDefense AG, übermittelt durch news aktuell