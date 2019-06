G DATA-Umfrage: EU-Roaming-Verordnung sorgt für mehr IT-Sicherheit im Urlaub (FOTO)

Bochum (ots) -Deutsche Urlauber verzichten zunehmend auf die Nutzung vonWLAN-Netzen, wie eine aktuelle Security-Studie von G DATA ergibt.Stattdessen verlassen sich die Reisenden auf ihr eigenesDatenvolumen. Das zeigt, dass die EU-Roaming-Verordnung erheblichenEinfluss auf die IT-Sicherheit von Urlaubern hat. Diese müssen nichtmehr auf öffentliche WLANs zurückgreifen, über die Kriminellepersönliche Daten mitlesen können. Das Sicherheitsbewusstsein zeigtsich auch bei der Wahl der Zahlungsmethoden im Urlaubsort. 86 Prozentder Deutschen bevorzugt Bargeld, Mobile Payment findet dagegen kaumZuspruch. G DATA befragte für seine repräsentative Umfrage 1.000Internetnutzer aus Deutschland."Cyberkriminelle nutzen in Urlaubsregionen besonders gerneWLAN-Netze, um ahnungslose Urlauber anzugreifen und deren Datenmitzulesen", erklärt Tim Berghoff, G DATA Security Evangelist. "Dassdie Deutschen im Urlaub mittlerweile eher auf ihr Datenkontingentzurückgreifen, als auf öffentliche WLAN, ist aus Sicht derIT-Sicherheit sehr zu begrüßen. Dies zwingt die Täter dazu sichandere Wege zu überlegen, um Urlauber anzugreifen."Die Beliebtheit von WLAN-Netzen im Urlaub nimmt abDie neu eingeführte EU-Roaming-Verordnung zeigt Wirkung und sorgtnicht nur für gedeckelte Kosten für die Smartphone-Nutzung, sondernauch für mehr Nutzersicherheit. Mehr als jeder dritte Deutsche nutztauf Reisen sein eigenes Datenkontingent anstelle von öffentlichenWLAN-Netzen. Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil bei der GDATA-Studie noch bei nur 23 Prozent. Die Nutzung von WLAN-Netzen lagim 2018 bei fast 50 Prozent und ist in diesem Jahr auf 37 Prozentzurückgegangen.Deutsche lassen Langfingern im Urlaub keine ChanceSmartphones sind aufgrund ihrer Größe leichte Beute für Diebe oderkönnen leicht verloren gehen. Die deutschen Urlauber passen aberoffenbar gut auf ihre Handys auf - nur sieben Prozent derUmfrageteilnehmer mussten einen Verlust des Mobilgeräts hinnehmen.Neun von zehn Deutschen hatten damit noch nie ein Problem.Bares ist WahresDie Deutschen verzichten auch im Urlaub nicht aufs Bargeld: Mehrals acht von zehn Reisenden vertraut auf Scheine und Münzen, gefolgtvon der Zahlung mit der EC-Karte oder Girocard mit PIN-Nummer (43Prozent) bzw. Unterschrift sowie der Kreditkarte (41 Prozent).Kontaktlose Zahlungen, insbesondere Mobile Payment, sind dagegen kaumverbreitet. Auffällig: Nur jeder 33. Urlauber nutzt dieZahlmöglichkeit über das Smartphone, obwohl dies in vielen Ländernleichter zu nutzen ist, als bar zu zahlen.Für die Studie von G DATA wurden im Mai 2019 1.000 Internetnutzeraus Deutschland befragt. Die repräsentative Kurzumfrage führte dieOmniQuest GmbH durch.Pressekontakt:G DATA Software AGKathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakePR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Hauke GierowPressesprecherPhone: +49 (0) 234 - 9762 665Stefan KarpensteinPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 517E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178,44799 Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell