G DATA Umfrage: Deutsche buchen ihren Urlaub online und werden so zum idealen eCrime-Angriffsziel (FOTO)

Bochum (ots) -70 Prozent der Deutschen haben ihren Urlaub schon einmal imInternet gebucht - das zeigt eine aktuelle und repräsentative Studievon G DATA. Für Cyberkriminelle ist es hierdurch leicht, durchgezielte Kampagnen Nutzer anzugreifen, um persönliche Daten zustehlen. Wer sich noch nicht um die schönste Zeit des Jahresgekümmert hat, wird oft jetzt aktiv und bucht last minute. G DATAwarnt vor kriminellen Ferien-Kampagnen und gibt Tipps für die sichereOnlinebuchung des Traumreiseziels.Online statt Reisebüro: Deutsche setzen bei der Urlaubsbuchung aufdas InternetDie Deutschen verzichten bei der Planung des Urlaubes zunehmendauf den Gang zum Reisebüro. 70 Prozent haben eine Reise schon einmalonline gebucht - das zeigt eine repräsentative G DATA Studie unter1.000 deutschen Internetnutzern. Nur drei von zehn Reisendeverzichteten bisher auf eine Buchung im Netz.Gezielte Cybercrime-Kampagne: Urlaubsangebote und Gewinnspiellocken in die Schadcode-FalleAngebote, die zu schön erscheinen, um wirklich wahr zu sein, undGewinnspiele mit einem angeblichen Reise-Hauptgewinn sind beliebteMaschen von Cyberkriminellen, um Nutzer anzugreifen. Dabei setzen dieTäter auf Mails, die über einen Link zu einer Schadcode-Webseiteführen oder einen infizierten Dateianhang verfügen. Gehen Empfängerdarauf ein, verlieren sie oft persönliche Informationen, wieKreditkarteninformationen, Bankverbindungen sowie Mail- undPostadresse. Die Kriminellen machen diese Daten in speziellenUntergrundforen zu Geld oder setzen diese für weitere Straftaten ein.Vier Sicherheitstipps für Online-Urlaubsbucher- Geschützt durch Security Software: Eine leistungsfähigeSicherheitslösung gehört zur Grundausstattung jedes PCs undMobilgeräts. Neben einem effektiven Virenschutz sollte dieseauch einen Spam-Filter, eine Firewall und einen Echtzeitschutzgegen Online-Bedrohungen umfassen.- Software-Sicherheitslücken schließen: Ein aktuellesBetriebssystem sowie Updates von Anwendungen und Apps schließenkritische Sicherheitslücken. Angriffe laufen somit ins Leere undder Computer oder das mobile Gerät bleibt sicher.- Kleingedrucktes lesen: Nutzer sollten sich Reiseangebote imInternet genauestens anschauen und dabei auch das"Kleingedruckte" lesen. Hilfreich sind auch Internetrecherchenüber den Anbieter.- Spam sofort löschen: Unerwünschte Mails sollten am besten sofortgelöscht werden. Die in den Nachrichten enthaltenen Links zuWebseiten oder Dateianhänge sollten nicht angeklickt werden,ansonsten könnten Nutzer direkt in eine Schadcode-Falle tappen.