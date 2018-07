G-Bits Network: Der Hammer!

Am 25.07.2018 ging die Aktie G-Bits Network an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 126,98 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Unterhaltungssoftware".Die Aussichten für G-Bits Network haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: G-Bits Network hat mit einer Dividendenrendite von 2,05 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt +0,65. Aufgrund dieser Konstellation erhält die G-Bits Network-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

