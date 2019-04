'G-Beauty': Deutsche Kosmetik laut 'New York Times' Trend in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX) - Kosmetikprodukte aus Deutschland sind laut "New York Times" ein neuer Trend in den USA.



Nach Produkten aus Südkorea ("K-Beauty") und Japan ("J-Beauty") sei nun "G-Beauty" ("Germany-Beauty", Schönheit aus Deutschland) angesagt, hieß es in einem Bericht der Zeitung. "Wahrscheinlich war es klar, dass wir unsere Schönheits-Pässe nehmen und in ein anderes Land reisen würden. Und das haben wir getan: Jetzt gibt es G-Beauty." Deutsche Kosmetikprodukte seien in immer mehr Läden in den USA verfügbar. Sie enthielten deutlich weniger Chemikalien als andere und seien elegant-minimalistisch verpackt./cah/DP/zb