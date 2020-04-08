Erweiterte Funktionen
Eva Precision - GZT: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.04.2020 - 6
08.04.20 07:38
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 08.04.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE vom DEN 09.04.2020 VORVERLEGT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER CUM-INDIKATROR UND NICHT DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 08.04.2020.THE EX DAY WAS BROUGHT FORWARD FROM 09.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM-INDICATOR AND NOT THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UUNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.003 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,0385 €
|0,037 €
|0,0015 €
|+4,05%
|08.04./09:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG321481015
|A0EQWV
|0,079 €
|0,034 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.