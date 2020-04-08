Erweiterte Funktionen



Eva Precision - GZT: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.04.2020 - 6




08.04.20 07:38
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 08.04.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE vom DEN 09.04.2020 VORVERLEGT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER CUM-INDIKATROR UND NICHT DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 08.04.2020.THE EX DAY WAS BROUGHT FORWARD FROM 09.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM-INDICATOR AND NOT THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UUNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.003 EUR

Aktuell
Gold Hot Stock meldet Übernahme - Kursrallye voraus
733% Gold Aktientip nach 18.500% mit Great Bear Resources


Gold Lion Resources Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,0385 € 0,037 € 0,0015 € +4,05% 08.04./09:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG321481015 A0EQWV 0,079 € 0,034 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,0385 € +4,05%  08:20
Stuttgart 0,044 € +1,15%  08:10
  = Realtime
Aktuell
Coronavirus COVID-19 Hot Stock mit massivem Kaufsignal. US-Regierung setzt auf Technologie dieses Coronavirus COVID-19 Aktientips

Datametrex AI Limited
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...