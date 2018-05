Hamburg (ots) - Durch ihre Rolle in "Gute Zeiten - schlechteZeiten" wurde Susan Sideropoulos bekannt. Heute ist SusanSideropoulos verstärkt hinter der Kamera aktiv. Im Gespräch mitCloser (EVT. 30.5.) spricht die TV-Schönheit ganz offen über ihreÄngste, ihre jüdischen Wurzeln und Antisemitismus."Ich arbeite gerade verstärkt hinter der Kamera", erklärt SusanSideropoulos ihre inzwischen eher selten gewordenen TV-Auftritte."Ich habe eine Produktionsfirma gegründet, Summer Sisters Film, undschreibe unter anderem eine jüdisch-muslimische Komödie. Leider istes schwieriger, sie unterzubringen als gedacht. Es sind einfachÄngste da, sich dem Thema zu nähern. Aber ich bleibe dran!" Susan undihr Ehemann sind Juden. Von den vermehrten antisemitischenÜbergriffen in der nahen Vergangenheit sind sie bisherglücklicherweise verschont geblieben. Sie appelliert anNächstenliebe, nicht an den Hass. "Ich würde niemals einemPalästinenser skeptisch gegenübertreten. Wenn ich ihn mit seinem Kindauf dem Spielplatz treffe, bin ich genauso entzückend zu ihm wie zujedem anderen." Dieses Mindset gibt sie auch an ihre Kinder weiter."Ich erziehe sie dahingehend, dass sie allen Menschen gegenüber offenund freundlich auftreten", sagt sie über ihre Söhne Joel (8) und Liam(6). Komplett sorgenbefreit ist sie dennoch nicht, wenn es um ihreKinder geht. "Meine Kinder sind in einer jüdischen Schule. Daher istihnen zum Glück noch nie etwas passiert. Aber dass vor der Schuleimmer noch Polizisten zum Schutz abgestellt sind, ist wirklichtraurig. Ich kenne es leider auch nicht anders aus meiner Kindheit.Es ist schon fast verrückt, dass man 2018 vermehrt wieder Angst habenmuss, denn ich möchte keine Angst haben."Der Kontakt zu ihren Wurzeln ist Susan sehr wichtig. "Wir reisenjedes Jahr ein- bis zweimal nach Israel. Zuletzt waren wir im Aprildort und fliegen wieder im Oktober. Wir besuchen Verwandte und vieleFreunde die dort sind", erzählt sie.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 23/2018, EVT 30.05.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell