GZSZ-Beziehungsranking: Das sind die häufigsten Trennungsgründe der Soap-Charaktere

Berlin (ots) -- Mangelnde Gefühle und unterschiedliche Beziehungsvorstellungen sinddie häufigsten Trennungsgründe- Männer gehen öfter fremd als Frauen- Berliner Paartherapeutin sieht in Ergebnissen deutliche Parallelenzur RealitätWährend sich laut Werbeplakaten alle 11 Minuten ein Singleverliebt, gehen tagtäglich auch viele Beziehungen und Ehen in dieBrüche. Die Berliner Psychologin und Paartherapeutin Diana Boettcher(www.diana-boettcher.com), die beruflich Paaren bei Ehekrisen undBeziehungsproblemen hilft, wollte es deshalb einmal genauer wissen:Wie realistisch sind Trennungen und deren Gründe im TV - genauergesagt bei Deutschlands beliebter Vorabendserie "Gute Zeiten,schlechte Zeiten"? Für ihre Studie hat Diana Boettcher 111 Trennungender aktuellen und jüngst ausgeschiedenen Darsteller untersucht.Die häufigsten TrennungsgründeMangelnde Gefühle: Das ist der häufigste Trennungsgrund bei GZSZ.Fast ein Viertel der untersuchten Beziehungen gingen deshalb kaputt.Auf Platz zwei: Unterschiedliche Beziehungsvorstellungen. Ob es derWunsch nach einer Fernbeziehung bei Auslandsaufenthalten oder derDissens über eine gemeinsame Hochzeit ist: In 14 Prozent der Fällekonnten sich die Paare nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Erstauf Platz drei: Untreue mit einem Anteil von 13 Prozent. Die Top 5komplettieren Vertrauensmissbrauch (12 Prozent) und andere Absichten(sieben Prozent, z.B. bei Zweckehen oder Heiratsschwindel). JoGerner, die älteste Serienfigur bei GZSZ, ging im Laufe seinerTV-Karriere zehn Beziehungen ein. Davon haben ihm sechs eineSchwangerschaft vorgetäuscht, was ihn bei fünf dazu veranlasste, sichzu trennen.Kampf der Geschlechter: Wer trennte sich häufiger?Im Rahmen der Studie wurde auch der Frage nachgegangen, welchesGeschlecht sich häufiger trennt. Die Frauen liegen mit einem Anteilvon 54 Prozent hierbei knapp vor den Männern. Bei Untreue liegtdieser Anteil sogar noch deutlich höher. Frauen trennten sich doppeltso häufig wegen eines Seitensprungs als Männer. Allerdings warenMänner auch doppelt so oft untreu.Verliebt, verlobt, verheiratet: Beziehungsmodelle unter der LupeWie im echten Leben, gibt es auch bei GZSZ verschiedeneBeziehungsmodelle. Über die Hälfte, nämlich 53 Prozent, sind festePartnerschaften, während ein Viertel der Beziehungen über eine Affärenicht hinausgeht. Die Hochzeitsglocken klingelten bei 18 Prozent undfünf Prozent der Beziehungen verblieben vor der Trennung beim StatusVerlobung. Übrigens sind gerade einmal fünf Prozent derPartnerschaften homosexueller Natur, zehn Prozent aber inzestuöse."Ich komme täglich mit verschiedensten Beziehungsproblemen inBerührung", sagt Paartherapeutin Diana Boettcher. "Viele dieserDissonanzen und Harmoniestörungen sind sich bei aller individuellenEigenheiten der Beziehungen aber durchaus ähnlich - und vor allemtherapierbar. Bei GZSZ lassen sich trotz dramaturgischerÜberspitzungen viele Anleihen zur Realität feststellen. Dass diemeisten Partnerschaften hier wegen einer gewissen Beziehungsmüdigkeitauseinanderbrechen, ist auch in meinen Fällen ein häufiges Phänomen.Das klassische Muster sieht dann so aus: Mindestens einer der Partnerzieht sich innerhalb der Beziehung emotional zurück, während derandere mehr und mehr um die Beziehung kämpft. Im Kontext einerPaartherapie schauen wir uns die Verbundenheit des Paares genauer anund erarbeiten, wie dieses Band schwächer werden konnte. In 75Prozent der Fälle finden Paare nach einer Paartherapie wieder einenWeg, sich emotional aufeinander einzulassen und ihre Partnerschaftneu aufleben zu lassen."Die komplette Analyse ist hier zu finden:www.diana-boettcher.de/verlieben-und-trennen-bei-gzsz