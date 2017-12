GW Pharmaceuticals reicht europäischen Antrag auf Marktzulassung für Epidiolex® (Cannabidiol) zur Behandlung von Lennox-Gastaut-Syndrom und Dravet-Syndrom ein

London und Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) -GW Pharmaceuticals plc (Nasdaq: GWPH, "GW" oder "dasUnternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf dieErforschung, Entwicklung und Vermarktung von neuartigen Therapeutikaauf Basis seiner proprietären Plattform von Cannabinoid-Produktenkonzentriert, hat heute bekanntgegeben, dass es bei der EuropäischenArzneimittel-Agentur (EMA) einen Antrag auf Marktzulassung (MAA) fürEpidiolex® (Cannabidiol oder CBD) als Ergänzungstherapie bei Anfällenin Verbindung mit Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) und Dravet-Syndromeingereicht hat, zwei sehr therapieresistente Formen derEpilepsie-Erkrankung, die sich erstmalig im Kindesalter zeigen. Vonder EM hat GW den Orphan Drug-Status für Epidiolex zur Behandlung vonLGS, Dravet-Syndrom und zuletzt West-Syndrom und tuberöser Skleroseerhalten. Im Oktober 2017 finalisierte GW seinen NDA-Antrag fürEpidiolex bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration(FDA), ebenfalls für Anfälle in Verbindung mit LGS undDravet-Syndrom. Die FDA hat diesen NDA-Antrag zur vorrangigen Prüfungakzeptiert."Dieser MAA-Antrag ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für dasEpidiolex-Programm und ein wichtiger nächster Schritt, um Patientenauf der ganzen Welt Zugang zu diesem potenziellen neuenTherapieansatz zu verschaffen", sagte Justin Gover, CEO von GWPharmaceuticals. "GW sieht sich in der Pflicht, Epidiolex fürPatienten in Europa verfügbar zu machen, für die das Leben mit LGSund Dravet-Syndrom eine große Belastung darstellt, beides sehrtherapieresistente und verheerende Leiden. Wir sind dabei, inVorbereitung auf die Zulassung und Markteinführung eine kommerzielleInfrastruktur in Europa aufzubauen."Der MAA-Antrag für Epidiolex stützt sich auf Daten aus dreiPhase-III-Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit. Beide haben ihrenprimären Endpunkt erreicht. Epidiolex war in diesen Prüfungenallgemein gut verträglich. Der MAA-Antrag umfasst Sicherheitsdaten zuungefähr 1.500 Patienten, von denen ca. 400 seit über einem Jahrkontinuierlich behandelt werden. Ungefähr 26 % derEpidiolex-Patienten aus der Phase-III-Schlüsselstudie stammten voneuropäischen Prüfzentren. Neben Schlüsseldaten zur Sicherheit undWirksamkeit beinhaltet der MAA-Antrag umfangreiche präklinische Datensowie Daten zu Toxikologie und klinischer Pharmakologie.Informationen zum Lennox-Gastaut-SyndromLGS tritt typischerweise erstmalig im Alter zwischen 3 und 5Jahren auf. Es kann durch verschiedenen Gesundheitsproblemeverursacht werden, darunter Fehlbildungen des Gehirns, schwereKopfverletzungen, Infektionen des zentralen Nervensystems undneurodegenerative oder metabolische Störungen. Bei bis zu 30 Prozentder Patienten bleibt die Ursache unentdeckt. Patienten mit LGS leidenin der Regel an verschiedenen Anfallsarten, beispielsweise Sturz- undKrampfanfälle (die häufig zu Stürzen und Verletzungen führen) undkrampflose (nicht-konvulsive) Anfälle. Patienten mit LGS weisenhäufig eine Therapieresistenz gegenüber Antiepileptika (AED) auf. Beiden meisten Kindern, die an LGS leiden, kommt es zu mehr oder wenigerausgeprägten intellektuellen Beeinträchtigungen sowieEntwicklungsstörungen und anomalen Verhaltensweisen.Informationen zum Dravet-SyndromDas Dravet-Syndrom ist eine schwere und sehr therapieresistenteepileptische Enzephalopathie des frühen Kindesalters, die häufig mitgenetischen Mutationen des Natriumkanals SCN1A assoziiert ist.Typischerweise tritt das Dravet-Syndrom erstmalig während des erstenLebensjahres in zuvor gesunden und entwicklungsmäßig normalenSäuglingen auf. Anfänglich stehen die Krämpfe mit derKörpertemperatur in Verbindung und sind schwerwiegend undlanganhaltend. Bei Patienten mit Dravet-Syndrom treten mit der Zeithäufig unterschiedliche Anfallsarten auf, darunter tonisch-klonischeAnfälle, myoklonische Anfälle und atypische Absencen. Es bestehthäufig eine Neigung zu prolongierten Krampfanfällen, einschließlichdes sogenannten Status epilepticus, ein potenziell lebensbedrohlicherZustand. Für Menschen, die unter dem Dravet-Syndrom leiden, bestehtein erhöhtes Risiko, plötzlich und unerwartet zu sterben,einschließlich SUDEP, ein plötzlich auftretender, ungeklärter Tod beiEpilepsie. Darüber hinaus kommt es bei der Mehrheit der Betroffenenzu moderaten bis schweren intellektuellen Behinderungen undEntwicklungsstörungen, die lebenslange Betreuung und Pflegeerforderlich machen. Es gibt derzeit keine von der FDA zugelassenenTherapien, und nahezu alle der Patienten leiden während ihres ganzenLebens an unkontrollierten Krampfanfällen und benötigen weiteremedizinische Hilfe.Informationen zu Epidiolex® (Cannabidiol)Epidiolex, GWs führender Cannabinoid-Produktkandidat, ist einepharmazeutische Formulierung aus aufbereitetem Cannabidiol (CBD), dersich in der Entwicklung für die Behandlung einer Reihe von seltenenEpilepsie-Erkrankungen befindet, die sich erstmalig im Kindesalterzeigen. GW hat bei der US-amerikanischen FDA einen NDA-Antrag fürEpidiolex als Ergänzungstherapie bei Anfallsleiden in Verbindung mitLGS und Dravet-Syndrom eingereicht. Zulassung und Markteinführungwerden in 2018 erwartet. GW verfügt bereits über den von der FDAerteilten Orphan Drug-Status für Epidiolex für die Behandlung desDravet-Syndroms, des Lennox-Gastaut-Syndroms (LGS), der tuberösenSklerose (TSC) und infantiler Spasmen (IS). Zusätzlich dazu hat GWvon der FDA den Fast Track-Status zur Behandlung des Dravet-Syndromsund den bedingten Status für seltene pädiatrische Erkrankungenerhalten. Von der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) hat dasUnternehmen den Orphan Drug-Status für Epidiolex zur Behandlung vonLGS, Dravet-Syndrom, West-Syndrom und TSC erhalten. GW prüft derzeitweitere klinische Entwicklungsprogramme für andere selteneAnfallsleiden, darunter Phase-III-Studien zu tuberöser Sklerose (TSC)und infantilen Spasmen.Informationen zu GW Pharmaceuticals plc und Greenwich BiosciencesDas 1998 gegründete GW ist ein biopharmazeutisches Unternehmen,das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung vonneuartigen Therapeutika auf Basis seiner proprietären Plattform vonCannabinoid-Produkten für ein breites Spektrum von Krankheitsfeldernkonzentriert. GW treibt gemeinsam mit seiner TochtergesellschaftGreenwich Biosciences ein Orphan Drug-Programm voran, das sich derkindlichen Epilepsie widmet. Der Schwerpunkt liegt dabei aufEpidiolex (Cannabidiol), für das GW bei der FDA einen NDA-Antrag alsErgänzungstherapie von LGS und Dravet-Syndrom eingereicht hat. DasUnternehmen prüft Epidiolex bei weiteren Epilepsieindikationen undführt derzeit klinische Prüfungen in Zusammenhang mit tuberöserSklerose (TSC) und infantilen Spasmen durch. GW hat Sativex®(Nabiximols) kommerzialisiert, das weltweit ersteverschreibungspflichtige Medikament auf pflanzlicherCannabinoid-Basis, das für die Behandlung von Spastik aufgrund vonmultipler Sklerose in verschiedenen Ländern außerhalb der VereinigtenStaaten zugelassen ist. Das Unternehmen verfügt über eine fundiertePipeline mit weiteren Cannabinoid-Produktkandidaten, darunterWirkstoffe, die in Phase-I- und II-Studien für Glioblastom,Schizophrenie und Epilepsie untersucht werden. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.gwpharm.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, diedie gegenwärtigen Erwartungen von GW über zukünftige Ereignissewiderspiegeln, einschließlich Aussagen über die finanzielleLeistungsfähigkeit, die zeitliche Planung von klinischen Studien, diezeitliche Planung und die Ergebnisse von regulatorischenEntscheidungen oder Entscheidungen hinsichtlich des geistigenEigentums, die Relevanz der im Handel erhältlichen und in derEntwicklung befindlichen GW-Produkte, den klinischen Nutzen vonEpidiolex® (Cannabidiol) sowie das Sicherheitsprofil und kommerziellePotenzial von Epidiolex. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhaltenRisiken und Unwägbarkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblichvon den hier getätigten Vorhersagen abweichen und hängen von einerReihe von Faktoren ab, einschließlich (unter anderem) des Erfolgs derForschungsstrategien von GW, der Anwendbarkeit der damiteinhergehenden Entdeckungen, des erfolgreichen und rechtzeitigenAbschlusses und Unsicherheiten im Zusammenhang mit demregulatorischen Prozess sowie der Akzeptanz von Sativex, Epidiolexund anderen Produkten durch die Verbraucher und die medizinischeFachwelt. Eine weitere Aufstellung und Beschreibung der Risiken undUnwägbarkeiten im Zusammenhang mit einer Investition in GW finden Siein den Einreichungen von GW bei der US-amerikanischenBörsenaufsichtsbehörde, einschließlich des letzten Formulars 20-F,eingereicht am 4. Dezember 2017. Bestehende und potenzielle Anlegerwerden ausdrücklich davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diesezukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur zum Datumdieser Mitteilung Gültigkeit haben. GW verpflichtet sich nicht, diein dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisierenoder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen.Anfragen richten Sie bitte an:GW Pharmaceuticals plcStephen Schultz, VP Investor Relations (USA)917-280-2424 / 401-500-6570Medienanfragen EU:FTIMichael Trace+44(0)20-3319-5674Medienanfragen USA:Sam Brown Inc. Healthcare CommunicationsChristy Curran615-414-8668Mike Beyer312-961-2502Original-Content von: GW Pharmaceuticals plc, übermittelt durch news aktuell