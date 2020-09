GWM stellt neue Modelle auf der Auto China 2020 vor

Beijing (ots/PRNewswire) - GWM (601633.SS/02333.HK), ein weltbekannter SUV- und Pickup-Hersteller, wird auf der Beijing International Automotive Exhibition 2020 (Auto China 2020) Modelle seiner drei führenden Fahrzeugmarken präsentieren. Unter dem Motto "Intelligence leads to the future" findet diese Veranstaltung zwischen dem 26. September und dem 5. Oktober im China International Exhibition Center (New Venue) in Tianzhu, Peking, statt. Der 1700 Quadratmeter große Messestand von GWM befindet sich neben Audi und Toyota in der Messehalle E3.Diese Ausstellung bildet für GWM den Auftakt zu einer neuen Ära als globales Reisetechnologieunternehmen. Neue Fahrzeugkonzepte und technologische Innovationen signalisieren eine Verschiebung vom Product Value zum Customer Value, da Produkte aus Kundensicht definiert und vermarktet werden.Zusätzlich zur Ausstellung wird GWM am 26. September einen globalen Livestream übertragen. Der Live-Stream wird auf den offiziellen Social-Media-Konten von GWM verfügbar sein (Facebook (https://www.facebook.com/GreatWallMotorsGlobal): @GreatWallMotorsGlobal und Twitter (https://twitter.com/GWMGlobal):@GWMGlobal), @GWMGlobal) sowie auf der offiziellen Website (https://www.gwm-global.com/) (https://www.gwm-global.com/)."Auto China 2020 ist ein wichtiges Branchentreffen, das die Erholung der Wirtschaft der Region nach der COVID-19-Pandemie unterstützt. Während dieser Messe wollen wir zeigen, wie wir in dieser einzigartigen Zeit unseren Kunden zuhören und uns ihnen anpassen. Wir unternehmen größere Anstrengungen, um die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, und arbeiten gewissenhaft daran, Herausforderungen zu meistern. Bei der Einführung seiner Produkte integriert GWM die neueste digitale und Produktionstechnologie, so dass Kunden mehr Optionen für intelligentes und sicheres Reisen haben," sagt Tony Sun, Deputy General Manager von GWM international.GWM wird GWM Pickup-, HAVAL- und EV-Modelle vorstellen. HAVAL ist Vorreiter des neuen globalen SUV-Trends und wird 10 Fahrzeuge präsentieren, darunter das SUV der 3. Generation H6, den 2021 F7, F7x und das Fullsize-SUV H9. Gleichzeitig wird der weltweite Name der Pickups der GWM P-Serie enthüllt.Die Teilnahme von GWM an der Auto China 2020 ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Globalisierungsstrategie der Marke, im Rahmen derer das Unternehmen ein F&E- und Produktionssystem aufgebaut hat, das sich über sieben Länder und zehn Standorte erstreckt. Aktuell gehören Russland, Südafrika, Australien, Mittel- und Südamerika, Südasien, der Nahe Osten, Afrika und andere Regionen zu den Überseemärkten von GWM.Informationen zu GWMGWM ist ein weltbekannter SUV- und Pickup-Hersteller. Das Unternehmen ist seit 2003 an der Börse von Hongkong und seit 2011 an der Börse von Shanghai notiert. Mit vier Marken, darunter HAVAL, WEY, ORA und GWM Pickup, produziert der Autohersteller sowohl konventionelle als auch Fahrzeuge der neuen Energieklasse und konzentriert sich auf die Kategorie der SUVs und Pickups. GWM kann seine Kernkomponenten, einschließlich Motoren und Getriebe, eigenständig unterstützen. Im Jahr 2019 verkaufte GWM 1.058.648 Neufahrzeuge, was einem Anstieg von 1,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und wodurch zum vierten Mal in Folge die Millionengrenze überschritten wurde.Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: https://www.gwm-global.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279945/WechatIMG67.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1279948/WechatIMG66.jpgPressekontakt:Brand Communication Department+86 312 2194 373globalmarketing@gwm.cnOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell