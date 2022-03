GWM HAVAL JOLION - ein Trendsetter in jugendlichem Design

Baoding, China, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Im Februar 2022 hat GWM ein neues Modell seines HAVAL JOLION Vanta auf den australischen Markt eingeführt, eine Sonderedition mit dynamischerem Erscheinungsbild und markanter Ausstattung, und erregte sehr viel Aufmerksamkeit seitens der Öffentlichkeit mit seinem brandneuen Design.Auf dem australischen Markt ist das Interesse an modifizierten Fahrzeugmodellen sehr groß, daher wurde der HAVAL JOLION mit Upgrades wie einer marsroten Lackierung, schwarzen Felgen und schwarzen Stoßstangen und anderen Details versehen. Das Fahrzeug erhält dadurch eine sportlichere Note, die auf die persönlichen Wünsche der Kunden ausgerichtet ist.Von Anfang an sollte der HAVAL JOLION insbesondere jüngerer Nutzer ansprechen. Sein modisches Design und seine kräftigen Farben gehen einher mit einem Marketingkonzept, das einen Akzent auf Selbstverwirklichung setzt, um dem Lebensgefühl junger Menschen gerecht zu werden. Doch die intelligenten Konfiguration des Fahrzeugs erfüllt auch die Anforderungen von Kunden auf dem internationalen Markt.Sein Erscheinungsbild vermittelt ein Gefühl von „Stärke" und „Energie". Mit seinen einfachen und klaren Linien, insbesondere den glatten, doppelten Gürtellinien, vermittelt der HAVAL JOLION den Eindruck eines Athleten, der in den Startblöcken steht. Viele junge Nutzer posten täglich auf Instagram, dass sie den HAVAL JOLION in den Farben „Energy Green" und „Sapphire Blue" als ihr erstes Auto wählen würden.Die intelligente Konfiguration des HAVAL JOLION ist eines der attraktivsten Merkmale für viele Nutzer, die auf jugendliche Produkte setzen. Die Möglichkeit eines direkten Smartphoneanschlusses und die synchrone Bildschirmfreigabe ermöglichen Fahrern, sich eine private Unterhaltungsumgebung zu schaffen. Die Kabelverbindung zum Bildschirm der Mittelkonsole erlaubt es Nutzern auch, Spiele zu spielen, Musik zu hören oder einen Film anzusehen, und erhöht den Fun-Faktor des Fahrzeugs.Um die Nachfrage der jungen thailändischen Verbraucher nach mit neuen Energien betriebenen Fahrzeugen zu befriedigen, wird der HAVAL JOLION HEV seit kurzem in Thailand produziert. AUTOSPINN, eine lokale professionelle Website für Fahrzeugbewertungen, lobte das L.E.M.O.N. DHT-System dafür , dass es „gleichzeitig eine starke Motorenleistung aufweist und Kraftstoff spart und dadurch ein einzigartiges Fahrerlebnis bietet".Vor kurzem gab GWM bekannt, dass der Umsatz des HAVAL JOLION im vierten Quartal des letzten Jahres um über 70% gestiegen ist. Seit seiner Markteinführung in den Auslandsmärkten vor über einem halben Jahr hat er es nacheinander unter die fünf meistverkauften SUVs in Südafrika und Saudi-Arabien geschafft. Das jugendliche Design dieses brandneuen Autos überzeugt nach und nach von immer mehr globalen Nutzer.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1755467/GWM_HAVAL_JOLION__the_Youthful_Design_Leading_a_New_Trend.mp4Pressekontakt:Pupu Li,+86 13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell