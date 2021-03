GWEC: Das globale Wachstum der Windenergie muss sich im nächsten Jahrzehnt verdreifachen, um Netto-Null zu erreichen

Brüssel (ots/PRNewswire) - 2020 war ein Rekordjahr für die globale Windkraftindustrie, aber ein neuer Bericht, der von GWEC veröffentlicht wurde, warnt, dass die Welt im nächsten Jahrzehnt dreimal schneller neue Windkraftkapazitäten installieren muss, um die globalen Klimaziele zu erreichen.2020 war das beste Jahr in der Geschichte der globalen Windindustrie mit 93 GW neu installierter Kapazität - ein Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - aber ein neuer Bericht, der vom Global Wind Energy Council (GWEC) veröffentlicht wurde, warnt, dass dieses Wachstum nicht ausreicht, um sicherzustellen, dass die Welt bis 2050 eine Netto-Nullleistung erreicht. Laut dem Global Wind Report 2021, dem 16. jährlichen Vorzeigebericht des GWEC, muss die Welt im nächsten Jahrzehnt dreimal schneller Windenergie installieren, um auf einem Netto-Null-Pfad zu bleiben und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden.Durch technologische Innovationen und Größenvorteile hat sich der globale Windenergiemarkt in den letzten zehn Jahren fast vervierfacht und sich als eine der kostengünstigsten und widerstandsfähigsten Energiequellen weltweit etabliert. Im Jahr 2020 wurde das Rekordwachstum durch einen Anstieg der Installationen in China und den USA - den beiden größten Windkraftmärkten der Welt - angetrieben, die zusammen 75 Prozent der Neuinstallationen im Jahr 2020 installierten und mehr als die Hälfte der gesamten Windkraftkapazität der Welt ausmachen.Heute gibt es weltweit eine Windkraftkapazität von 743 GW, die dazu beiträgt, weltweit über 1,1 Milliarden Tonnen CO2 zu vermeiden - das entspricht dem jährlichen Kohlenstoffausstoß von Südamerika.Als die saubere Energietechnologie mit dem größten Dekarbonisierungspotenzial pro MW zeigt der Bericht jedoch, dass die derzeitige Ausbaugeschwindigkeit der Windenergie nicht ausreichen wird, um bis zur Mitte dieses Jahrhunderts Kohlenstoffneutralität zu erreichen, und dass die politischen Entscheidungsträger jetzt dringend Maßnahmen ergreifen müssen, um die Windenergie im notwendigen Tempo auszubauen.Nach den Szenarien, die von internationalen Energiegremien wie IRENA und der IEA erstellt wurden, muss die Welt jedes Jahr mindestens 180 GW neue Windenergie installieren, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, und wird jährlich bis zu 280 GW installieren müssen, um einen Pfad aufrechtzuerhalten, der mit der Erreichung von Netto-Null bis 2050 vereinbar ist. Das bedeutet, dass die Industrie und die politischen Entscheidungsträger zusammenarbeiten und schnell handeln müssen, um die Einführung zu beschleunigen.GWEC fordert die politischen Entscheidungsträger auf, einen echten "Klima-Notfall"-Ansatz zu verfolgen, um einen schnelleren Hochlauf zu ermöglichen:· Abbau von Bürokratie und Reform der Verwaltungsstrukturen, um die Lizenzierung und Genehmigung von Projekten zu beschleunigen und zu rationalisieren· Massive Erhöhung der Investitionen in Netz, Häfen und andere Infrastrukturen, die für den Anstieg der Installationen notwendig sind· Umgestaltung der Energiemärkte, um sicherzustellen, dass sie die wahren sozialen Kosten der umweltschädlichen fossilen Brennstoffe berücksichtigen und einen schnellen Übergang zu einem System auf der Basis erneuerbarer Energien ermöglichen.Ben Backwell, CEO bei GWEC sagte: "Menschen und Regierungen auf der ganzen Welt erkennen, dass wir ein begrenztes Zeitfenster haben, um einen gefährlichen Klimawandel abzuwenden. Während viele große Volkswirtschaften langfristige Netto-Null-Ziele angekündigt haben, müssen wir sicherstellen, dass jetzt dringende und sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass diese Ambition mit schnell wachsenden Investitionen und Installationen von erneuerbaren Energien am Boden und im Wasser einhergeht. Es ist wirklich ermutigend, im letzten Jahr ein Rekordwachstum in China und den USA zu sehen, aber jetzt muss der Rest der Welt nachziehen, um uns dorthin zu bringen, wo wir sein müssen.""Unsere aktuellen Marktprognosen zeigen, dass in den nächsten fünf Jahren 469 GW an neuer Windenergiekapazität installiert werden wird. Aber wir müssen bis 2025 jedes Jahr mindestens 180 GW an neuen Kapazitäten installieren, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen - was bedeutet, dass wir derzeit auf dem besten Weg sind, im Durchschnitt 86 GW pro Jahr zu wenig zu haben. Und diese Installationen müssen nach 2030 auf 280 GW aufgestockt werden, um bis Mitte des Jahrhunderts Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Jedes Jahr, in dem wir zurückfallen, wird der Berg, den wir in den kommenden Jahren erklimmen müssen, höher", fügte er hinzu.Feng Zhao, Head of Market Intelligence and Strategy bei GWEC kommentierte: "Die Windindustrie muss mit Regierungen, Gemeinden sowie anderen Sektoren wie Solar, Speicherung und Öl & Gas zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, die die Energiewende so effizient wie möglich beschleunigen. Die Windenergie, sowohl an Land als auch im Meer, wird nicht nur eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Elektronen, sondern auch der Moleküle spielen, indem sie die Kommerzialisierung von kostengünstigen Power-to-X-Lösungen vorantreibt. Dies wird ein Schlüsselelement für das Erreichen von Netto-Null in schwer abbaubaren Sektoren wie der Schwerindustrie und dem Fernverkehr sein und die vollständige Dekarbonisierung unserer Gesellschaft ermöglichen.""In jedem wichtigen institutionellen Szenario für die Energiewende, das in diesem Bericht analysiert wurde, muss der Windmarkt im nächsten Jahrzehnt schnell wachsen. Die Windindustrie muss sich darüber im Klaren sein, dass dieses Wachstum nicht spontan erfolgen wird und weltweit dringende politische Eingriffe erforderlich sind. Während der COVID-19-Krise haben wir gesehen, wie schnell Regierungen reagieren können, um eine globale Krise zu bewältigen - dieselbe Dringlichkeit muss nun auf die Klimakrise angewendet werden", fügte er hinzu.