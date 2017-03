GWA Agenturen erzielen Umsatzplus / Ergebnisse des GWA Frühjahrsmonitor 2017

Frankfurt am Main (ots) - GWA Agenturen erzielten auch imvergangenen Jahr ein Umsatzplus. Die Erlöse lagen 2016 gegenüber demVorjahr im Schnitt um 3,8 Prozent höher. Das ist eines der Ergebnissedes aktuellen Frühjahrsmonitors, mit denen der GesamtverbandKommunikationsagenturen GWA die Geschäftsentwicklung seinerMitglieder erhebt. Knapp zwei Drittel der Agenturen erwarten danachauch für 2017 mehr Umsatz. Auch mit Blick auf die Rendite erwartendie Agenturen für das laufende Jahr ein leichtes Wachstum von 9,9 auf10,2 Prozent.Mit Blick auf die Wirtschaftszweige, die am Umsatz der Agenturenbeteiligt waren, liegen Nahrungs- und Genussmittel mit 31,1 Prozentan der Spitze, dicht gefolgt von Automotive mit 30,1 Prozent. AufRang drei steht Pharma/Health Care mit 24,1 Prozent, gefolgt vomZweig Banken/Finanzdienstleister/Versicherungen (23 Prozent). DerEinzelhandel besetzt Platz fünf mit 18 Prozent.Ein gewichtiger Arbeitsschwerpunkt der GWA-Agenturen sindInnovationen. Erstmalig wurde der Umsatzanteil der Kampagnen fürProdukte/Dienstleistungen abgefragt, die in dieser Form noch nichtlänger als drei Jahre am Markt sind. Demnach macht dieser Anteil 22,7Prozent des Gesamtumsatzes aus. Dies stützt die empirischenErgebnisse der Studie zur ökonomischen Bedeutung von Werbung, die derGWA in Zusammenarbeit mit dem ZAW im Oktober 2016 veröffentlichte.Die Ergebnisse zeigten, dass Werbung den Aufbau von Unternehmens- undMarkenkapital bewirkt und für Unternehmen Innovationserträgerealisiert.Ein rückläufiger Optimismus ist in den aktuellen Einschätzungen zuAgentur-Kunden-Beziehungen zu finden. Demnach bemängeln 65 Prozentder befragten Agenturen den Einfluss von unabhängig agierenden Silosauf Kundenseite. 48 Prozent stimmen der These zu, dass Agenturenzunehmend Organisationsberatung für ihren Kunden übernehmen müssen.Weiterhin sehen lediglich 27 Prozent der Befragten einen positivenBeitrag seitens der Marketingabteilung auf Kundenseite zur effektivenKampagnenentwicklung. Die Steigerung der Komplexität inAgentur-Kunden-Beziehungen wurde bereits durch die jüngste Studie desGWA in Zusammenarbeit mit der Beratung Bathen/Jelden zum Thema"Agentur-Kunden-Beziehungen von morgen" dargelegt.Der GWA Frühjahrsmonitor 2017 entstand in Kooperation mit Ernst &Young.Die Ergebnisse des GWA Frühjahrsmonitor 2017 sowie die aktuellenGWA Studien finden Sie auf der GWA Website.Frühjahrsmonitor 2017:http://www.gwa.de/Insights/StudienundRankings/GWAMonitoreStudien:http://www.gwa.de/Insights/StudienundRankings/GWAStudienPressekontakt:Jessica FriedrichTelefon: 069/256008 18jessica.friedrich@gwa.dewww.gwa.deOriginal-Content von: Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V., übermittelt durch news aktuell