GVB zeichnet VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu mit Innovationspreis aus / Prämiert: Kundenfreundlicher Videodienst

München (ots) - Der erstmals vergebene Innovationspreis derbayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken geht an die VR BankKaufbeuren-Ostallgäu. Die schwäbische Kreditgenossenschaft erhieltheute die vom Genossenschaftsverband Bayern (GVB) ausgelobteAuszeichnung für ihren selbst entwickelten "VideoService". Das imHerbst 2017 eingeführte Angebot ergänzt in ausgewählten Standortendes Instituts den klassischen Bankschalter. So können Kunden in einemseparaten Raum über einen Bildschirm auch außerhalb der üblichenÖffnungszeiten mit einem Mitarbeiter Kontakt aufnehmen undBankgeschäfte erledigen. Bei der Entwicklung wurde die VR BankKaufbeuren-Ostallgäu von der InfoGate Systems GmbH, einerTochtergesellschaft der Flughafen München GmbH, unterstützt."Regionalbanken schaffen praxisgerechte Innovationen für ihreKunden. Das zeigt die VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu mit ihremVideodienst eindrucksvoll", kommentiert Jürgen Gros, Präsident desGenossenschaftsverbands Bayern (GVB). Dem Institut sei es gelungen,eine verbraucherfreundliche Lösung zu entwickeln, von der alleBeteiligten profitieren. Gros: "Erweiterte Öffnungszeiten für dieKunden, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz für die Bank - dasTelepräsenzsystem ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Technik mitmenschlicher Nähe kombinieren lässt. Mit dem Innovationspreis wollenwir auf den Einfallsreichtum und die Umsetzungsstärke der VR BankKaufbeuren-Ostallgäu aufmerksam machen.""Unser VideoService ist ein Produkt von einer Bank für Bankenentwickelt. Telepräsenz vor Ort statt Geschäftsstellen zu schließen -das war die Grundidee und dieses Ziel haben wir erfolgreichumgesetzt", sagt Christoph Huber, Vorstand der VR BankKaufbeuren-Ostallgäu. "Dass wir mit unserer Lösung den Nerv der Zeittreffen, zeigen die hohe Kundenzufriedenheit von über 85 Prozentsowie die Nachfrage durch andere Banken. Umso mehr freue ich mich,dass unsere Lösung nun auch vom GVB ausgezeichnet wurde: Nach demPEPE digital:masters Award, dem Best Process Award und dem Best ofInnovationspreis ist das bereits die vierte namhafte Auszeichnung.Noch im Jahr 2018 werden wir die Anzahl der Installationen mehr alsverdoppeln sowie eine Video-Geschäftsstelle in einem Einkaufszentrumerrichten."Auch andere Banken nutzen den "VideoService" bereits, den die VRBank Kaufbeuren-Ostallgäu unter dem Namen "tellma" vertreibt.Ansprechpartner:VR Bank Kaufbeuren-OstallgäuDr. Florian HutterE-Mail: florian.hutter@vrbank-kf-oal.deTelefon: 08341 / 90 08 79 0Genossenschaftsverband Bayern (GVB)Florian ErnstPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.dePressekontakt:Genossenschaftsverband Bayern (GVB)Florian ErnstPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell