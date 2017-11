GVB teilt die Bedenken der Länder zur EU-Einlagensicherung / Länderkammer nimmt zur Vollendung der Bankenunion Stellung

München (ots) - Der Bundesrat hat erhebliche Bedenken gegen diejüngst von der EU-Kommission überarbeiteten Pläne für eineuropäisches Einlagensicherungssystem. In einer heute verabschiedetenStellungnahme lehnt die Länderkammer die Vorschläge aus Brüsseldeshalb ab. Diese führten in letzter Konsequenz zu einerVergemeinschaftung der nationalen Einlagensicherung der teilnehmendenStaaten in voller Höhe. Die Bundesländer fürchten deshalb eineBeeinträchtigung des Sparerschutzes in Deutschland.Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken teilen dieKritik. Das unterstrich Jürgen Gros, Präsident desGenossenschaftsverbands Bayern (GVB), in Reaktion auf den Beschluss:"Die EU-Kommission hat ihren Vorstellungen zu einer EU-weitenEinlagensicherung lediglich einen neuen Anstrich verpasst. Doch auchbei dieser Konstruktion drohen Fehlanreize und im Krisenfall müssendeutsche Banken für ausländische Risiken einstehen. Der Bundesraterteilt der künftigen Bundesregierung deshalb zu Recht den Auftrag,sich für den Erhalt des bewährten Einlagenschutzes in Deutschlandeinzusetzen."Die ebenfalls in der Bundesrat-Stellungnahme formulierte Forderungnach einem Risikoabbau in den EU-Staaten begrüßt der GVB.Insbesondere in einigen südeuropäischen Ländern müssten die Bilanzensignifikant um ausfallgefährdete Engagements bereinigt werden, soGros. Das sei zentral, um die Finanzstabilität zu erhöhen. Neueregulatorische Maßnahmen zum Abbau fauler Kredite dürften jedochnicht zu unnötigen bürokratischen Belastungen bei den Institutenführen, die in der Vergangenheit auf konservativeKreditvergabestandards gesetzt hatten.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.278 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen260 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.018 ländliche undgewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 51.000 Beschäftigten und2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2016)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell