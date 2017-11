GVB begrüßt Ruf der Wirtschaftsweisen nach einem Regulierungscheck

München (ots) - Die Bankenregulierung sollte intensiver auf ihreWirksamkeit und Sinnhaftigkeit überprüft werden. Das empfiehlt derSachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichenEntwicklung in seinem heute veröffentlichten Jahresgutachten derBundesregierung. Auf diese Weise würde sichergestellt, dass"ineffektive Regulierungen" identifiziert und gegebenenfallsabgeschafft werden können, schreiben die Ökonomen. Besonders wichtigsei das für den Verbraucherschutz, der sich bislang einer Evaluierungweitgehend entzogen habe."Mehr Bürokratie bringt nicht mehr Stabilität", kommentiert JürgenGros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), dieForderung des Sachverständigenrats. Dieser habe in seinemJahresgutachten zu Recht festgestellt, dass sich derRegulierungsaufwand in den vergangenen Jahren deutlich erhöht habe.Daher sei es richtig und wichtig, so Gros, die Effizienz der Regelnzu verbessern, die Inkonsistenzen verursachen und im Meldewesen zurDoppelerhebung von Daten führen. Das belaste insbesondere kleinereKreditinstitute wie die Volksbanken und Raiffeisenbanken. DerGVB-Präsident weiter: "Die künftige Bundesregierung sollte sich dieEmpfehlung der Wirtschaftsweisen zu Herzen nehmen. IneffizienteStrukturen schaden der Gesamtwirtschaft. Deshalb brauchen wirdringend regelmäßige Regulierungschecks."Der GVB begrüßt zudem die Feststellung des Sachverständigenrats,wonach ein "vielfältiges Finanzsystem" wie das deutsche zu mehrFinanzstabilität beiträgt. Aus Sicht des Verbands ist es deshalb umsowichtiger, die Forderungen der Regionalbanken nach klaren undverhältnismäßigeren Vorschriften zu berücksichtigen. Andernfalls, sowarnt der Sachverständigenrat, könne es zu einem Konsolidierungstrendam Bankenmarkt kommen, der auf regulierungsbedingtenWettbewerbsnachteilen für kleinere Institute beruht.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.278 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen260 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.018 ländliche undgewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 51.000 Beschäftigten und2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2016)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell