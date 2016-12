GUTE Entwicklung bei L’Oréal!

Liebe Leser,

L’Oréal hat sich in den ersten 9 Monaten sehr solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 4,7% auf rund 19 Mrd €. Besonders gut haben sich die neuen Deluxe-Produkte entwickelt. Hier wurde ein Umsatzplus von 5% erzielt. Die Strategie geht auf. L’Oréal setzt auf Kunden, die nicht so preissensibel sind. Für sie zählen eher Marke, Image und Qualität. Gerade ältere Kunden greifen deshalb zu der teureren Kosmetik von L’Oréal, und weichen nicht auf billigere Nachahmerprodukte aus. L’Oréal profitiert also maßgeblich vom demografischen Wandel.

„The Body Shop“ musste einen Umsatzrückgang hinnehmen

Das zeigt sich auch bei der Betrachtung der regionalen Umsatzverteilung. Während in den westlichen Industriestaaten, vor allem in Nordamerika und im Westen Europas, die Umsätze deutlich zulegten, mussten in den Schwellenländern einige Rückschläge verkraftet werden. Weiterhin problematisch gestaltet sich die Entwicklung der Konzerntochter „The Body Shop“. Hier musste L’Oréal einen Umsatzrückgang von 4% auf rund 600 Mio € hinnehmen.

Künftig möchte sich der Konzern deshalb stärker auf seine PremiumProdukte konzentrieren. Zudem sollen die Geschäfte in Nordamerika weiter ausgebaut werden. Hier erwartet L’Oréal die größten Umsatzsprünge. Dabei ist es die zentrale Aufgabe, die konzerneigenen Marken zu stärken und flächendeckend auszurollen. Deutlich schwieriger gestaltet sich dagegen die Expansion in den Schwellenländern. Hier ist der Wettbewerb besonders hoch und die Kaufpreisintensität extrem empfindlich.

