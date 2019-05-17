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GULF MANGANESE CORP. LT. - GU6A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.05.19 15:33
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN GULF MANGANESE CORP. LTD. GU6A AU000000GMC1 AB/FROM ONWARDS 17.05.2019 15:30 CET

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