GTY Technology-Aktien: Woher kommt der Anstieg!

Überblick GTY Technology Holdings Inc (NASDAQ:GTYH) vereinbarte die Übernahme durch GI Partners, eine führende private Investmentfirma. GTY-Aktionäre erhalten 6,30 US-Dollar in bar für jede GTY-Aktie. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 123 % auf den Schlusskurs der GTY-Aktie am 28. April, dem letzten vollen Handelstag vor der Ankündigung der Transaktion. Der führende Anbieter von Cloud-Softwarelösungen wird zu einem Unternehmen in Privatbesitz. Die Transaktion… Hier weiterlesen