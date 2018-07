GTÜ testet Sommerscheibenreiniger (FOTO)

Stuttgart (ots) -Fertigmischungen zur Schnellreinigung gegen hartnäckigenSommerschmutz und klebrigen Fliegendreck auf der Autoscheibe imVergleichWer kennt das nicht? Die Autoscheibe voller Mückendreck und keinWasser mehr im Waschbehälter. Jetzt ganz schnell zur Tanke oder zumSupermarkt und Scheibenreiniger nachgefüllt. Egal, was es kostet,Hauptsache sauber. Da liegt der schnelle Griff zu Fertigmischungennahe. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat zusammenmit Auto Bild zehn aktuelle Sommerprodukte getestet. Ergebnis: Vielfalsch machen kann man nicht. Die meisten Fertigmischungen für dieAutoscheibenwaschanlage reinigen gut bis sehr gut und sind dabei inder Regel auch recht materialschonend.Testsieger mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" wurde der SonaxXtreme Scheibenreiniger Sommer im Dreilitergebinde zum Preis vonknapp acht Euro. Auf den Plätzen zwei bis fünf ermittelten dieGTÜ-Prüfer vier weitere "sehr empfehlenswerte" Fertigmischungen,nämlich OMV Caristal, Dursol Nature Line, Robbyrob Klarblick undErnst Scheibenklar. Als "empfehlenswert" erwiesen sich Aral KlareSicht, Kerndl Scheibenklar, Dr. Wack cw 1:100 Super ScheibenreinigerFertig-Mix und Shell EasyClean. Die Fertigmischungen von Aral, Dr.Wack und Shell leisteten sich zwar keine richtigen Patzer beiReinigung und Materialverträglichkeit, verpassten die Bestnote aberdeshalb, weil sie nochmal deutlich teurer waren als die ja auch nichtgerade billigen Markenprodukte von Sonax und OMV.Kerndl Scheibenklar und der von der GTÜ mit dem Testurteil"bedingt empfehlenswert" klassifizierte Total washSommerscheibenreiniger erhielten Punktabzug für dieMaterialverträglichkeit gegenüber Polycarbonat, das beispielsweisebei Scheinwerfern Verwendung findet. Bei der ziemlich strengenPrüfung nach DIN, bei der eingespannte Polycarbonat-Biegestreifen imTrockenschrank 48 Stunden bei 80 Grad Celsius gelagert werden, kam esbei Kerndl zu kleineren und bei Total zu größeren Rissen. Die guteNachricht: Keiner der getesteten Scheibenreiniger richtete Schädenauf Lack an. Alle Produkte schafften auch den Test aufAlkoholverträglichkeit, mit dem bestimmt wird, ob es bei Mischung mitalkoholhaltigem Winterscheibenreiniger zu Ausfällungen vonFeststoffen kommt, die beispielsweise Bauteile derScheibenwaschanlage beschädigen könnten.Eine weitere Frage beschäftigte die GTÜ-Tester: Sind diepraktischen, aber auch relativ teuren Fertigmischungen eigentlichleistungsfähiger als die viel billigeren 1:100-Konzentrate?Referenzprodukt war das cw 1:100 Super Scheibenreiniger Konzentratvon Dr. Wack, das im Feld der Reinigungskonzentrate stets sehr gutabschneidet. Die kleine 250-ml-Dosierkopfflasche kostet rund 9 Euro50 und liefert dabei im Verhältnis 1:100 gemischt 25 Litergebrauchsfertigen Scheibenreiniger. Macht 38 Cent pro Liter.Testsieger Sonax Xtreme ist mit seinem Literpreis von 2 Euro 66 somitexakt siebenmal so teuer.Ergebnis: Das Konzentrat von Dr. Wack kam bei guterReinigungsleistung und uneingeschränkter Materialverträglichkeit dankseines günstigen Preis-Leistungsverhältnisses auf exakt die gleicheGesamtpunktzahl wie der Testsieger Sonax und wurde von denGTÜ-Testern ebenfalls als "sehr empfehlenswert" eingestuft. Fürpreisbewusste Autofahrer ist somit ein gutes Konzentrat nach wie voreine ausgezeichnete Alternative zu den beliebten Fertigmischungen.GTÜ-Tipp: Konzentrate besser mit Leitungswasser zu Hause mischen. Dasist sicherer als die Mixtur mit möglicherweise verdrecktem Wasser ausder Gießkanne an der Tankstelle.So hat die GTÜ getestetUm die Wirkung der Sommerscheibenreiniger unter reproduzierbarenBedingungen zu testen, bedienten sich die GTÜ-Experten eines speziellfür derartige Versuche eingerichteten Prüfstandes und verwendeteneigens angemischten, standardisierten Testschmutz nach zweiunterschiedlichen Rezepturen. Ein Chemie-Gemisch aus Reifenabrieb,Bremsstaub, Abgasruß, Heißwachs und Motorenöl simuliert Stadtschmutz,wie er sich als sogenannter "Hydrophobschmutz" besonders beiinnerstädtischen Fahrten auf der Autoscheibe ansammelt. Über Landspielen hauptsächlich hartnäckige Insektenrückstände eine Rolle - fürden Versuch synthetisch simuliert aus Eigelb, Eiweiß, Puderzucker undEthanol.Entscheidend fürs Testergebnis war die Anzahl an Wischvorgängen,die benötigt wurden, um die am Prüfstand installierte Autoscheibeeines Mercedes SLK zu reinigen. Eine Aufgabe, die sich keinesfallsmit einem Wisch erledigen lässt. Abhängig von der Leistungsfähigkeitder getesteten Produkte waren vielmehr in drei bis sechs Wischzyklenzwischen 150 und bis zu 300 Milliliter Reinigungsflüssigkeit nötig,um wieder ordentlich für Durchblick zu sorgen. Das kann richtig insGeld gehen. Einmal saubere Scheibe kostete im Test mit ShellEasyClean 70 Cent. Das Konzentrat von Dr. Wack schaffte dieselbeÜbung schon für acht Cent.Zum umfangreichen GTÜ-Testprogramm gehörte neben den bereitserwähnten Materialverträglichkeitsprüfungen auch die Bewertung derAnwendung aller Testkandidaten. Dabei ging es hinsichtlich derBedienungsanleitung und Beschriftung um exakte Produktangaben,Sicherheits-, Umwelt- und Entsorgungshinweise sowie deren Lesbarkeitund Verständlichkeit. Im Kapitel Handhabung kam es darauf an, dieReiniger möglichst bequem und zielgenau in den Waschbehältereinzufüllen, was je nach Größe und Form der Gebinde mal besser undmal schlechter gelang. Flexible Standbodenbeutel sind dabei ganzgrundsätzlich gegenüber starren Kanistern im Vorteil und zweifellosauch im Sinne der Müllvermeidung zu bevorzugen.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell