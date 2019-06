GTÜ testet Polsterreiniger fürs Auto: Schaum aus der Dose (FOTO)

Stuttgart (ots) -Ferienzeit - Stauzeit - Fleckenzeit: Während Papi auf derUrlaubsfahrt schwitzend am Steuer sitzt und die Nerven blank liegen,spielen und speisen die Kids auf der Rückbank und funktionieren dasAuto zum Schnellrestaurant um. Da geht dann schnell mal was danebenund Cola, Kakao, Schokolade oder Ketchup sorgen für nachhaltigeFlecken auf den Sitzen. Hier hilft dann meist nur ein guterPolsterreiniger, damit die Essenspuren nicht zum unauslöschlichenDauerärgernis werden.Klarer Testsieger: der Polsterreiniger A1Die Sachverständigenorganisation GTÜ Gesellschaft für TechnischeÜberwachung hat gemeinsam mit Auto Bild in einem Praxistest die Probeaufs Exempel gemacht und zehn gängige Polsterreiniger verglichen.Klarer Sieger mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" ist der A1Polster-/Alcantara-Reiniger Pro von Dr. Wack (12,99 EUR), der dieSchmutzarten am besten packt und sich am besten verarbeiten lässt(siehe Ergebnistabelle). Auf Platz zwei der "empfehlenswerte" SonaxXtreme Polster- & Alcantara-Reiniger (11,19 EUR), dicht gefolgt vomPreis-/Leistungssieger Vanish Gold Multi Textil (4,69 EUR), einemHaushaltsreiniger, der wenig kostet, gründlich putzt und damit dendritten Platz in der Gesamtbewertung belegt. Auf den weiteren Plätzendie ebenfalls "empfehlenswerten" Polsterreiniger von Liqui Moly (6,98EUR) und ArmorAll (7,59 EUR). Mit dem GTÜ-Urteil "bedingtempfehlenswert" schneiden die Schaumreiniger von Nigrin (5,49 EUR),Clean Extreme (17,75 EUR), Koch Chemie (16,90 EUR) und Meguiar's(10,99 EUR) ab. Das teuerste Produkt im Test ist das Schlechteste,sowohl bei der Reinigungsleistung als auch bei der Anwendung:Swissvax Fabric Textilreiniger Konzentrat ist mit 39 Euro extremteuer und landet somit "nicht empfehlenswert" auf dem letzten Platz.Entscheidend für den Test sind identische Reinigungsbedingungenfür alle Produkte. Die finden sich nicht auf unterschiedlich undungleichmäßig verschmutzten Autositzen, sondern auf speziellenFleckenpanels mit acht unterschiedlichen Testschmutz-Textilstücken(siehe "So hat die GTÜ getestet"). Die Textilstücke sind mitverschiedenen Schmutzarten gleichmäßig intensiv verschmutzt: Kaffee,Dressing, Pigment/Öl/Milch, Olivenöl/Ruß, Kakao, Haferbrei/Schokoladeund Eigelb/Pigment.Große Unterschiede bei Reinigungsleistung und SprühverhaltenDie großen Unterschiede der einzelnen Reiniger liegen neben derReinigungsleistung vor allem beim Sprühverhalten. Damit der Reinigerseine Wirkung überhaupt entfalten kann, muss er erst raus aus seinerDose oder Flasche.Die Sprühflasche von Swissvax beispielsweise versprüht weder einenStrahl noch einen nutzbaren Schaum, sondern nur ringförmigen, feinenNebel. Für die Polsterreinigung absolut ungeeignet. Die Flasche hatzudem eine derart eigenwillige Form, dass es beim Sprühen auf deneigenen Zeigefinger tropft. Von Schaum auf Knopfdruck kann keine Redesein, denn in der Flasche befindet sich kein anwendungsfertigesProdukt. Für 39 Euro erwirbt man ein Konzentrat, das mitkohlensäurehaltigem Mineralwasser (!) im Verhältnis 1:3 gemischtwerden muss. Spätestens dann schäumt die Sprühflasche - die übrigenszwölf Euro extra kostet - über. Auch im Reinigungskapitel erreichteSwissvax nur 72 Punkte - weniger als alle anderen.Wie eine Sprühflasche aussehen muss, zeigt Koch Chemie, alseinzige mit verstellbarem Sprühkopf und somit perfekt anpassbar. WieSwissvax ist auch Koch Chemie noch mit Wasser (ohne Kohlensäure) zuverdünnen, aber es ergeben sich auch mindestens sechs LiterReiniger-Flüssigkeit und somit der günstigste Preis pro Liter (2,82Euro). Leider mit Schwächen bei der Reinigungsleistung und so nur aufPlatz acht. Sowohl bei der Reinigungsleistung als auch bei derAnwendung voll punkten kann nur der A1-Reiniger: Er packt vier vonacht Schmutzarten am besten, sein Sprühbild ist zudem kompakt - sehrgut für eine punktuelle Bearbeitung zur Fleckenbeseitigung.So hat die GTÜ getestetDas Wichtigste für einen Reiniger-Vergleich: der Testschmutz! Umidentische Bedingungen für jedes Produkt zu schaffen, kleckern wirnicht selbst auf die Autositze, sondern bestellen bei der Firma CFTFleckenpanels. CFT (Center for Testmaterials) ist spezialisiert aufMaterialien, mit denen sich die Reinigungsleistung ermitteln lässt.Auf den Tafeln sind acht Textilstücke aufgenäht. Die zehn Mal zehnZentimeter großen Textilstücke sind maschinell gleichmäßig mit denverschiedenen Schmutzarten verunreinigt. Die Fleckenpanels kommenverschweißt ins Fachlabor, in dem die GTÜ gemeinsam mit Auto Bildtestet. Zwei ausgebaute Autositze dienen uns dazu, die Handhabung zuprüfen und ob die Reiniger Flecken hinterlassen. Die eigentlicheReinigungsleistung aber wird von uns anhand der Panels ermittelt. Vordem Reinigen messen wir auf den Textilstücken den Weißgrad mit einemspeziellen Gerät. Nach der Reinigung messen wir den Weißgrad auf denTextilstücken erneut - der Differenzwert zeigt dann, wie stark dieReinigungswirkung von jedem Produkt auf den jeweiligen Schmutzartenist.