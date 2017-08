GTÜ testet Lackpolituren (FOTO)

Stuttgart (ots) -Premium-Produkte schneiden bei Glanz und Schutz am besten ab -Lackpolituren sollen in einem Arbeitsgang für brillanten Glanz undSchutz sorgen sowie gleichzeitig feine Kratzer beseitigen. Die GTÜGesellschaft für Technische Überwachung hat neun Autopoliturengetestet, darunter ausgewiesene Premium-Produkte und etwas günstigereMarken-Polituren zu Preisen von 10 bis 20 EuroDer Testsieger, "A1 Speed Polish" von Dr. Wack, mit dem Prädikat"sehr empfehlenswert" fiel besonders durch seine guteKonservierungsleistung und einem intensiven Tiefenglanz mitdeutlicher Farbauffrischung auf, war aber auch hervorragendauszupolieren, ohne das unliebsame Hinterlassen von Rückständen.Ebenfalls mit der Note "sehr empfehlenswert" belegte "CarambaLackpolitur" Platz zwei, dicht gefolgt von "Sonax XTREME Polish + Wax3 Hybrid NPT" auf dem dritten Rang. Beide Produkte überzeugten mitguten Werten für brillanten Tiefenglanz mit intensiver Farbtiefe, undhinterließen einen ausgewogenen, gleichmäßigen optischen Eindruck.Insbesondere die Sonax-Politur überzeugte mit sehr guten Glanzwerten.Im Mittelfeld rangierten "Aral TiefenPolitur 2 in 1" auf demvierten Platz, "Liqui Moly Glanz-Politur" auf dem fünften Platz und"Nigrin Performance Brillant-Politur Turbo" auf dem sechsten Platz,jeweils mit der Note "empfehlenswert". Mit der Note "bedingtempfehlenswert" bewerteten die GTÜ-Tester "Autosol Auto Politur" aufdem siebten Rang und "Meguiar's Ultimate Polish" auf dem achten Rang.Deutlichen Punktabzug musste "Rot Weiss Hochglanz-Politur" mit derNote "nicht empfehlenswert" auf dem neunten Rang hinnehmen. DasProdukt schwächelte vor allem, wenn es um die Konservierung, also umdie wasserabstoßenden Eigenschaften ging. Zudem war "Rot WeissHochglanz-Politur" nur mit hohem Kraftaufwand rückstandslosauszupolieren. Ebenso haperte es an Tiefenglanz und Farbauffrischung.Colorpolitur enttäuschtAußer Konkurrenz im Test lief "Nigrin Hartwachs-Colorpolitur",eine sogenannte Farbpolitur für schwarze Lacke. In Sachen optischerEindruck/Gleichmäßigkeit sowie der Bildung von Streifen und Wolkenkonnte die Politur allerdings nicht überzeugen. Auf den behandeltenLackoberflächen blieben deutliche Rückstände zurück, die nicht mehrauszupolieren waren. Dies führte ebenfalls zur Note "nichtempfehlenswert.So hat die GTÜ getestetDie Testergebnisse der GTÜ basieren auf umfangreichen Prüfungen imLabor. Alle Polituren wurden entsprechend der auf Gebinden oderVerpackungen angegebenen Vorgaben appliziert. Der Großteil der Werteist quantifizierbar und reproduzierbar. Dazu zählt unter anderem derGrad des "Glanzschleiers". Er tritt bei hochglänzenden Oberflächenauf und ist als milchiges, verschwommenes Bild auf dem Lackwahrzunehmen. So kam zur Erfassung von Glanzschleier- und Glanzwertenein unter anderem speziell dafür entwickeltes Mess-Equipment zumEinsatz. Dasselbe gilt für das Ermitteln der hydrophobenEigenschaften. Hier werden die Kontaktwinkel eines auf den Lackaufgetragenen Wassertropfens zwischen Oberfläche und Tropfengemessen.Die Werte für die Farbauffrischung beruhen auf Testkeilen nach DINEN 20105-A02, deren einzelne Felder abgestuft gesättigte Grautöneaufweisen und zum Abgleich von Reverenz- und Resultat-Flächen dienen.Darüber hinaus wurde eine Reihe von Verträglichkeitsprüfungen zurVeränderung der Oberflächenbeschaffenheit durchgeführt, die ebenfallsein reproduzierbares Ergebnis ermöglichen.FazitBezogen auf das Gesamtergebnis heben sich die Produkte "A1 SpeedPolish", "Caramba Lackpolitur" und "Sonax XTREME Polish + Wax 3Hybrid NPT" vom restlichen Testfeld ab. In der Disziplin Glanzpunktet besonders das Produkt "Liqui Moly Glanz-Politur" während beimKriterium "Glanzschleier" wiederum "A1 Speed Polish" am bestenabschneidet.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell