GTÜ testet Felgenreiniger: Hochglanz beim Räderwechsel (FOTO)

Stuttgart (ots) -Nicht alle Produkte überzeugen - teuer ist nicht gleich gutDie Tage werden wieder kürzer, die Nächte kälter. Für Autofahrer,die nicht mit Ganzjahresreifen unterwegs sind, steht dann spätestensjetzt der alljährliche Wechsel von Sommer- auf Winterreifen an. Sinddie Räder schon mal abmontiert, bietet sich die Gelegenheit, dieFelgen auf der Außen- und Innenseite einer gründlichen Reinigung zuunterziehen. Schließlich hat sich im Laufe der Saison in der Regelein hartnäckiger Belag aus Straßenschmutz, Schmierfett sowieBremsen-, Gummi- und Metallabrieb gebildet. Der Einsatz vonWasserschlauch, Bürste und konventionellem Reinigungsmittel liefertaber meist ein enttäuschendes Resultat. Auch in der Waschanlage istden festgebackenen Belägen nur mit bescheidenem Erfolg beizukommen.Wesentlich besser geht es mit einem Felgenreiniger, der die teurenRäder nach einer kräfte- und materialschonenden Anwendung wieder inursprünglichem Glanz erstrahlen lassen soll. Die GTÜ Gesellschaft fürTechnische Überwachung und die Auto Zeitung wollten anhand einesTests von zwölf handelsüblichen Produkten zwischen 8 und 20 Eurowissen, ob sich die Behandlung mit einem Felgenreiniger tatsächlichlohnt und sich damit wieder ein hohes Niveau der Felgenoptikeinstellt.Den Testsieg sichert sich P21S Power Gel von Dr. Wack, dichtgefolgt von dem Reiniger Sonax XTREME auf dem zweiten und demAlu-Teufel von Tuga Chemie auf dem dritten Rang. Alle drei Produkteerhalten das Prädikat "sehr empfehlenswert". Mit einer kaumschlechteren Reinigungsleistung reihen sich direkt danach Liqui MolySpezial ein, gefolgt von Seitronic ST1 auf dem fünften Platz undArmor All Shield mit einer ebenfalls guten Reinigungsleistung auf demsechsten Rang. Die siebte Position besetzt Nigrin Performance EvoTec, der achte Platz geht an Aral Profi Pflege, dicht gefolgt vonKärcher Car & Bike 3 in 1 an neunter Stelle. Diese Reiniger erreichendurchweg die Note "empfehlenswert".Abstriche vor allem in Sachen "Praxistauglichkeit" sind bei denReinigern Trinova Wheel Cleaning Gel auf dem zehnten Platz undMeguiar's Hot Rims an elfter Stelle zu verzeichnen. Sie erhalten dieNote "bedingt empfehlenswert". Schlusslicht im Test bildet dasProdukt RS 1000, das besonders mit seiner Reinigungsleistung nichtüberzeugt und daher auch "nicht empfehlenswert" ist.FazitInsgesamt schneidet das Gros der Felgenreiniger mit erfreulichenResultaten ab. Dies gilt vor allem für die Materialverträglichkeitbei Beachtung der Herstellervorgaben. Stark saure oder alkalischeEigenschaften scheinen bei den Rezepturen