GTÜ testet Fahrradreiniger (FOTO)

Stuttgart (ots) -Schnellwaschgang: Zehn Sprühflaschen für mühelosen Bike-Putz imVergleichDer E-Bike-Trend der vergangenen Jahre hat Fahrräder mehr denn jezu teuren Prestigeobjekten aufgewertet. Die wollen gepflegt werden.Aber wer wienert schon gern sein Rad mit Lappen und Schwammstundenlang auf Hochglanz? Mühelosen Bike-Putz versprechen dieneuesten Fahrradreiniger aus der Sprühflasche. Aufsprühen, abspülen,fertig. Funktioniert das wirklich?Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat gemeinsam mitdem Fachblatt Bike Bild zehn handelsübliche Fahrradreiniger in einerPreisspanne zwischen neun und 13 Euro getestet und festgestellt:Tolle Reinigungsleistung ist nicht alles. Es kommt auch auf guteMaterialverträglichkeit an.Als Testsieger mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" ermitteltendie GTÜ-Prüfer den F100 Fahrradreiniger Power Gel von Dr. Wack, dernicht nur mit ordentlichen Reinigungsergebnissen punktete, sondernauch am Fahrrad verbaute Materialien wie Alu, Eisen, Lack undLeuchten bestmöglich schonte. Keine Selbstverständlichkeit, wie sichherausstellen sollte.Als "empfehlenswert" stuften die GTÜ-Tester Ballistol BikeCleanFahrrad-Reiniger und Sonax Bike Reiniger ein. Nur mehr "bedingtempfehlenswert" alle weiteren Testkandidaten, hier der Rangfolge nachaufgeführt: SKS wash your bike, Tunap P20 Fahrrad-Reiniger, InnobikeBike Cleaner 207 active wash, Muc-Off fast action bike cleaner, RemaTip Top Zweirad-Reiniger, Atlantic German Bike Care Komplett Reinigerund Finish Line Super Fahrrad Reiniger.Die sechs Letztplatzierten kamen insbesondere mit der strengenPrüfanforderung bei der Reinigungsleistung nicht gut zurecht. ImWesentlichen ging es darum, Plättchen aus Aluminium mit Hilfe derReiniger ohne Rubbeln nur mit einem starken Wasserstrahl vonangetrocknetem Testschmutz zu befreien. Dieser Schmutz war zuvoreigens angerührt worden und zwar als Mischung aus Öl, Fett, Ruß undPigmenten. Letztere entsprachen in ihrer Zusammensetzung typischemStraßenstaub.Die Forderung nach mühelosem Bike-Putz erfüllten mehr als dieHälfte der getesteten Fahrradreiniger nicht oder nur unzureichend.Allerdings stellten die GTÜ-Prüfer auch fest, dass schon etwaszusätzliche Handarbeit mit dem Lappen ausreichte, um mit jedem derReiniger die schmutzigen Teile vollends zu säubern.Bei der Praxisprüfung in Disziplinen wie Anleitung, Handhabung,Dosierbarkeit, Sprühbild und Ablaufverhalten zeigten die Reinigerkaum eklatante Schwächen. Die GTÜ-Prüfer empfehlen allerdings, dieBedienungsanleitungen der einzelnen Produkte tatsächlich ernst zunehmen. Nicht nur hinsichtlich der Warnhinweise auf denSprühflaschen, sondern auch bezüglich der Einwirkzeiten für dieAnwendung. Außerdem sollten die Fahrradreiniger nach der Anwendungwirklich gründlich mit viel Wasser wieder abgespült werden.Was passieren kann, wenn die zum Teil doch etwas aggressiven undgelegentlich stark alkalischen Reiniger stunden- oder gar tagelangauf Fahrradteilen aus Alu, Eisen oder Kunststoff verbleiben, zeigendie Verträglichkeitstests im Rahmen des GTÜ-Produktvergleichs. Dakann Alu irreversible Verfärbungen annehmen, Eisen in Windeseilekorrodieren und Scheinwerferglas aus Polycarbonat Ätzspuren und Rissebis hin zur Totalzerstörung zeigen. Vorsicht ist also angebracht,damit nicht hässliche Langzeitfolgen schlampiger Fahrradreinigung dieFreude über den wiedergewonnenen Glanz trüben.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell