Stuttgart (ots) -Am 22. März 2019 tritt die Gesetzesänderung in Kraft: Nun dürfenauch Technische Dienste "Vollgutachten", wie sie im Volksmund genanntwerden, für Gesamtfahrzeuge erteilen. Sie gilt ebenfalls für § 19.2StVZO und damit "Einzelabnahmen". Die GTÜ Gesellschaft für TechnischeÜberwachung mbH nutzt das über diese wichtige Liberalisierungerweiterte Dienstleistungsportfolio umgehend. Gleich am Tag desInkrafttretens haben zwei GTÜ-Partner die erstenGenehmigungsgutachten erstellt. Der Fall dieses Monopols schafft dieVoraussetzung für einen fairen Wettbewerb zwischen denÜberwachungsinstitutionen in Deutschland. Zudem ermöglicht er demKunden eine freie Wahl des Dienstleisters.Die Auflastung eines Wohnmobils Hymer S 900 (Baujahr 2016), dieWiederzulassung eines Tabbert Kornett 310 E (Baujahr 1970) und dieAusstattung eines Aston Martin V8 Vantage (2017) mit einer besonderenRad-/Reifenkombination: Das sind Fahrzeugbeispiele für die erstenGutachten innerhalb der Prüforganisation GTÜ nach der Marktöffnungauch für Technische Dienste über die Änderungsverordnung desdeutschen Bundesrats vom 15. Februar 2019. Nach der Veröffentlichungim Bundesgesetzblatt am 21. März 2019 tritt die Änderung heute inKraft."Die Neuerung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die GTÜals Full-Service-Dienstleister", sagt Robert Köstler, Geschäftsführerder GTÜ. "Wir haben uns mit viel Energie für die Marktöffnungeingesetzt und freuen uns, dass die im Volksmund als 'Vollgutachten'und 'Einzelabnahmen' bezeichneten Gutachten nun auch von unseren mehrals 200 Unterschriftsberechtigten des Technischen Dienstesdurchgeführt werden dürfen. Die GTÜ als größte amtlich anerkannteÜberwachungsorganisation mit über 700 Prüfstellen und mehr als 2.500freiberuflichen Kfz-Sachverständigen in ganz Deutschland ist dafürmit ihren hochqualifizierten Unterschriftsberechtigten bestensgerüstet."Das besondere Engagement von zwei GTÜ-Partnern unterstreicht, wiewichtig diese Liberalisierung ist. Sowohl die SV Brouwer HomologationGmbH, Bad Salzuflen/Kirchlengern, wie auch die Schorer + Wolf GbR,Kempten, haben bereits am Tag des Inkrafttretens der GesetzesänderungFahrzeuggutachten erstellt. "Für uns war das Erstellen der erstenGutachten größter Ansporn und Ehrensache zugleich, denn wir freuenuns sehr darüber, dass wir unseren Kunden diesen erweiterten Servicenun anbieten können", erläutert Bastian Brouwer, Geschäftsführer derSV Brouwer Homologation GmbH. Und Oliver Vogel von Schorer + Wolfsagt: "Mit dieser Dienstleistung ist unser Portfolio nun um einenweiteren wichtigen Punkt ergänzt. Denn wir verstehen uns alsFull-Service-Anbieter rund um Gutachten, um unseren Kunden einenumfassenden Service zu bieten."Nötig ist ein Gutachten nach § 21 StVZO etwa bei einerWiederzulassung von Fahrzeugen, die ohne Fahrzeugdokumente länger alssieben Jahre stillgelegt waren (wie beim Beispiel Tabbert Kornett 310E), bei Auflastungen (Hymer S 900, § 19.2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO) oder bei Fahrzeugänderungen beispielsweise durch Teile, diezwar grundsätzlich für den Fahrzeuganbau zugelassen, aber nicht fürbestimmte Typen genehmigt sind (Aston Martin V8 Vantage, § 19.2 StVZOin Verbindung mit § 21 StVZO). Auch die Zulassung von bereits imVerkehr befindlichen Importfahrzeugen von außerhalb der EU, etwa ausden USA, oder die Zulassung älterer Importfahrzeuge von außerhalbDeutschlands ohne EG-Typgenehmigung erfordern eineEinzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO.Weitere Informationen zum Leistungsportfolio der GTÜ sowie zu denGTÜ-Partnern inklusive Partnersuche finden Sie auf www.gtue.de.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHFrank Reichert · Leiter UnternehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: frank.reichert@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell