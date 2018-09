GTÜ erfolgreich unterwegs (FOTO)

Stuttgart/Frankfurt am Main (ots) -Stuttgarter Prüf- und Sachverständigenorganisation mit 16,2Prozent Marktanteil · GTÜ-Prüfexperten rechnen mit 4,6 MillionenHauptuntersuchungen bis Ende 2018Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat bei derKfz-Hauptuntersuchung (HU) im ersten Halbjahr 2018 weiter zugelegt.Die rund 2.500 GTÜ-Partner- und Prüfingenieure der bundesweit tätigenPrüf- und Sachverständigenorganisation nahmen in diesem Zeitraum 2,4Mio. Fahrzeuge bei der HU unter die Lupe. Insgesamt wurden von denGTÜ-Prüfern in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 4,0 Mio.Fahrzeuguntersuchungen durchgeführt. Auch für das zweite Halbjahrrechnet die GTÜ mit einem weiteren leichten Wachstum im Prüfgeschäftund geht von einer Gesamtzahl von 4,6 Millionen Hauptuntersuchungenfür das Jahr 2018 aus.Bei einem leicht gewachsen HU-Gesamtmarkt konnte die GTÜ von allendrei großen Kfz-Überwachungsorganisationen den größten Anteilhinzugewinnen. Der Marktanteil der GTÜ bei den Hauptuntersuchungenbeträgt derzeit 16,2 Prozent.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell