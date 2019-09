GTÜ auf der IAA 2019 (FOTO)

Stuttgart (ots) -Neueste Trends im Kraftfahrzeug-PrüfwesenNeueste Trends im Kraftfahrzeug-Prüfwesen präsentiert dieGesellschaft für Technische Überwachung mbH auf der InternationalenAutomobil-Ausstellung 2019 in Frankfurt am Main. Außerdem stellt dieOrganisation den GTÜ-Gebrauchtwagenreport 2020 vor.Pressegespräch am Dienstag, 10. September 2019 ab 11:15 UhrOrt: Frankfurt Marriott Hotel (gleich gegenüberMesse-Haupteingang), 5. OGunter anderem zu diesen Themen:- 100 Tage neue Doppelspitze der GTÜ- "Vollgutachten" und "Einzelabnahmen" nach § 21 StVZO- Zugriff auf Fahrzeug-Systemdaten- Die GTÜ-Mängelstatistik und der neue GTÜ-GebrauchtwagenreportWir laden Sie dazu herzlich ein.Jetzt anmelden:https://www.gtue.de/Presse/Pressekonferenz_zur_IAA/62935.htmlDie GTÜ präsentiert sich auf der IAA vom 12. bis 22. September2019 am Stand A40 in Halle 8.0. Die Messebesucher können sich dortbeispielsweise über den neuen GTÜ-Gebrauchtwagenreport oder über dieVorteile der Neuregelung des § 21 StVZO informieren - "Vollgutachten"und "Einzelabnahmen" sind nun auch bei der GTÜ möglich. Die Expertender Prüf- und Sachverständigenorganisation geben zudem nützlicheTipps rund um die amtliche Hauptuntersuchung (HU), dieFahrzeugsicherheit sowie Schaden- und Unfallanalyse.Aus ihrer umfassenden Dienstleistungspalette stellt die GTÜ aufder IAA zahlreiche weitere Highlights vor. Kfz-Betriebe und dieAutomobilwirtschaft erhalten Informationen beispielsweise über dieFahrzeugbewertung, die Leasingabwicklung und ein erfolgreichesGebrauchtwagenmanagement. Sachverständige können sich aus erster HandFakten über die Leistungen des Technischen Dienstes sowie dieVoraussetzungen zum Unterschriftsberechtigten informieren underhalten einen Einblick in die Produktwelt für zukünftigeBegutachtungen nach § 13 EG FGV, § 21 StVZO und § 19.2 StVZO. Rund umdie amtliche Hauptuntersuchung erläutern Experten mit relevantenSchadensbildern gesetzliche Vorgaben zur Mängeleinstufung. Aber auchüber ein erfolgreiches Personalmanagement, um sich attraktiv am Marktzu positionieren, die Chancen von Studierenden-Praxissemestern und-Abschlussarbeiten für eine frühzeitige Mitarbeiterbindung sowiePersonalgewinnungsmaßnahmen informieren die Experten der GTÜ auf derIAA in Frankfurt.Die Fachbesucher-Highlights sind in spannende Thementage mitjeweils vielfältigem Programm gegliedert:- Montag, 16. September 2019: Sachverständigenleistungen,Schlankes Autohaus- Dienstag, 17. September 2019: Leistungen des TechnischenDienstes (§§ 21 und 19.2 StVZO)- Mittwoch, 18. September 2019: HU-Performance-Day- Donnerstag, 19. September 2019: GTÜ-PartnerschaftWeitere Informationen zum Programm und ein Online-Formular zurTerminvereinbarung zum gewünschten Gesprächsthema finden Sie hier:https://www.gtue.de/messeWir freuen uns über Ihre Anmeldung und auf das Gespräch mit Ihnen.IhrFrank ReichertLeiter UnternehmenskommunikationPressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHFrank Reichert · Leiter UnternehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: frank.reichert@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell