GTÜ: Tipps zum Start in die Motorradsaison 2018 (FOTO)

Stuttgart (ots) -Zwei Wochen vor Ostern beginnen an diesem Wochenende in den erstenBundesländern die Schulferien. Kein schlechtes Datum für den Start indie aktuelle Motorradsaison. Normalerweise. 2018 ist allerdings zumeigentlich geplanten ersten Roll-out in vielen Regionen Deutschlandsnoch mit knackigen Minustemperaturen und Schnee zu rechnen. Selbstfür eingefleischte Biker dürfte daher diesmal die bessere Devise eineandere sein: Abwarten und heißen Tee trinken.Beim Warten auf wärmere Tage kommt freilich keine Langeweile auf.Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung empfiehlt allenMotorradfahrern eine gründliche technische Vorbereitung ihrer Bikes,damit die erste Ausfahrt der Saison dann auch wirklich ohneunangenehme Überraschungen endet. Ein verlässliches Hilfsmittel istdie "HU-Checkliste für Motorräder". Die kann bequem im Internet unterwww.gtue.de/checklisten abgerufen werden."Eigentlich wurde die Liste zur Vorbereitung auf dieHauptuntersuchung (HU) entwickelt, damit auch Privatpersonen ihrFahrzeug möglichst auf Anhieb ohne wesentliche Mängel durch diePrüfung bringen können", erklärt Hans-Jürgen Götz, LeiterUnternehmenskommunikation der GTÜ. "Aber wir liefern damit eben auchin wesentlichen Teilen eine Anleitung, was beim Rundum-Check vor derersten Ausfahrt alles erledigt werden sollte."Konkrete Beispiele: Sind Lauffläche der Reifen und Flankenunverletzt? Gesetzlich vorgeschrieben ist für den mittleren Bereichder Lauffläche, die etwa dreiviertel der Laufflächenbreite einnimmt,ein Mindestprofil von 1,6 Millimeter. Bei Kleinkraft- undLeichtkrafträdern ist mindestens ein Millimeter erforderlich. DieGTÜ-Experten empfehlen aus Gründen der Sicherheit jedoch Profiltiefenvon nicht weniger als zwei bis drei Millimeter.Checken Sie den Reifendruck. Nach der Winterpause fehlt schnellmal ein bar, entsprechend schwammig und unsicher ist dann dasFahrverhalten. Wie sieht's mit dem Zustand von Felgen und Speichenaus? Felgen dürfen nicht beschädigt sein. Bei Speichen wird mittelsSchraubendreher eine Klangprobe durchgeführt. UnterschiedlicheKlangfolge deutet auf ungleichmäßige Speichenspannung aufgrund zuloser oder zu stramm gespannter Speichen hin.Nicht minder wichtig, die Bremsanlage. Die Bremsbeläge dürfennicht bis zur Verschleißanzeige abgefahren sein und die riefenfreienBremsscheiben eine Mindestdicke nicht unterschreiten. Für Vorder- undHinterrad ist in der Regel je eine Bremsflüssigkeitsanzeigevorgesehen. Der Pegel muss innerhalb der Markierungen im Schauglasstehen. Prüfen Sie die Bremse durch Druck an Hand- und Fußbremshebel.Plötzliche Spielveränderungen oder schwammiger Widerstand amBremshebel lassen auf Mängel an der Bremsanlage schließen.Schauen Sie nach der Antriebseinheit Ihres Motorrads. Bei Modellenmit Kette ist auf die richtige Spannung zu achten. Kettenschmierungnicht vergessen. Sind bei Kardanantrieb alle Lager, Manschetten undGelenke sauber und dicht oder tritt Öl aus? Zahnriemen dürfen nichtausgefranst, rissig oder anderweitig beschädigt sein.Wie steht's mit Motoröl und - bei wassergekühlten Motoren - demKühlmittel? Die Füllstände müssen unbedingt innerhalb derentsprechenden Markierungen von Peilstab oder Schauglas liegen.Betätigen Sie probehalber die Beleuchtungseinrichtung: Licht,Blinker, Warnblinkanlage, Bremse. Alles o. k.?Die GTÜ-Experten raten dazu, die wichtigsten Prüfungen nicht nurzum Saisonstart, sondern vor jeder Fahrt zu erledigen. Ein Blick indie Bedienungsanleitung ist da im Übrigen auch sehr hilfreich. Dortsteht in der Regel modellspezifisch, wie alle sicherheitsrelevantenFunktionen ordnungsgemäß kontrolliert werden können.Für die weitergehende Vorbereitung auf die Motorradsaison habendie Experten der Stuttgarter Prüf- und Sachverständigenorganisationaußerdem einen Motorrad-Ratgeber aufgelegt. Dort finden sichfachkundige und praxisgerechte Antworten auf alle wichtigen Fragenrund ums Biken. Die Themen reichen von der Wahl der richtigenBekleidung über Infos zu Fahrertrainings und Grundlagen derFahrtechnik bis hin zu Tipps zum Fahren in der Gruppe oder derAusfahrt mit Kindern.Diese Broschüre kann kostenlos per E-Mail an marketing@gtue.de,Stichwort "Motorrad-Ratgeber", bestellt werden. Zudem steht derpraktische Ratgeber unter www.gtue.de/motorradratgeber zum Blätternbereit.