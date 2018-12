Im GTÜ-Test: Winterscheibenreiniger fürs Auto (FOTO)

Stuttgart (ots) -Zehn Winter-Konzentrate als 1:1-Mix für die Scheibenwaschanlage imVergleichNach den ersten kalten Tagen wird es höchste Zeit, derScheibenwaschanlage des Autos einen wintertauglichen Reiniger zuspendieren. Denn wer bei Frost noch mit Sommerscheibenreinigerlosfährt, wird nur Frust erleben. Dann geht nämlich erst mal garnichts. Der Wischer schmiert nur noch über die Scheibe, weil dereingefrorene Waschbehälter kein Wasser mehr liefert. Die GTÜGesellschaft für Technische Überwachung hat zusammen mit Auto Bildzehn gängige Konzentrate getestet, die als 1:1-Mischung auch beiMinustemperaturen eine zuverlässige Scheibenreinigung versprechen.Sieger im großen GTÜ-Vergleich mit dem Prädikat "sehrempfehlenswert" wurde das Sonax AntiFrost & KlarSicht Konzentrat."Empfehlenswert" waren in der Reihenfolge ihrer Platzierung RobbyrobKlarblick Scheibenfrostschutz für Winter und Sommer, der bei A.T.Uvertriebene Stockmeier Stobi Freeze SC10836 Scheibenreiniger mitFrostschutz, Aral KlareSicht Winter Konzentrat, Shell EasyCleanWinter Klarsicht Konzentrat, OMV Caristal Premium Winter WindshieldCleaner und Auto XS Scheibenfrostschutz Konzentrat, das bei Aldi Südim Regal steht. Als "bedingt empfehlenswert" erwiesen sich ErnstEisfrei Klare Sicht für die Scheibenwaschanlage, Nigrin PerformanceScheiben-Frostschutz sowie Total wash Scheibenfrostschutz Pro+Konzentrat (siehe Ergebnistabelle).So hat die GTÜ getestetEin guter wintertüchtiger Reiniger sollte die Windschutzscheibenicht nur vom typischen Salznebel befreien, sondern auch sogenanntenHydrophobschmutz lösen. Das ist der Schmierfilm aus Reifenabrieb,Bremsstaub, Abgasruß, Motorenöl sowie Heißwachs aus Waschanlagen undstellt für die Scheibenreiniger die eigentliche Herausforderung imWinter dar. Denn er klebt noch viel hartnäckiger als Salz auf derScheibe.Wisch und weg - nur Sonax schafft's mit dreimal wischenWie die Scheibenreiniger damit zurechtkommen, wurde amklimatisierten und vollautomatisierten Prüfstand getestet. DemTestsieger Sonax reichten bei Außentemperaturen um den Gefrierpunktdurchschnittlich drei Wischzyklen mit jeweils fünf Wischhüben, um mitinsgesamt 150 Milliliter Wischwasser die Windschutzscheibebefriedigend zu säubern. Das Gros der empfehlenswerten Konkurrentenschaffte diese Übung immerhin noch mit gut der doppelten Menge anReinigungsflüssigkeit. Die drei bedingt empfehlenswertenWinterkonzentrate hingegen hatten ihre Aufgabe selbst mit einemhalben Liter nach zehn Wischzyklen noch immer nicht bewältigt.Im Test ging es aber noch um mehr, etwa um dieBedienungsanleitung, die Handhabung und den Geruch. Dabei spieltenfür die GTÜ-Prüfer auch vermeintliche Kleinigkeiten eine Rolle. Sosollten gemäß EU-Chemikalienverordnung irreführende Kennzeichnungenvermieden werden, welche "die aktive Neugier von Kindern weckenkönnten oder eine ähnliche Aufmachung aufweisen, wie sie fürLebensmittel ... oder Kosmetika verwendet" werden. Konsequenterweisegab's deshalb für die Abbildung einer appetitlichen Zitrone auf demErnst-Kanister Punktabzug. Genauso wie für die werblich großherausgestellte Eigenschaft "Konzentrat bis minus 60 °C", die auf demErnst-Etikett mit der Vorschrift "Konzentrat muss verdünnt werden"sogleich wieder relativiert wurde. Kaum lesbare Sicherheitshinweiseund ein nicht der Vorschrift entsprechendes, nämlich zu kleinesFlammensymbol als Warnung vor der Entzündbarkeit des Produktskomplettierten die Mängelliste, so dass in der Wertungsprüfung"Anleitung, Beschriftung" für Ernst nur einer von fünf möglichenPunkten übrig blieb.Kindersicherung meist FehlanzeigeIm Hinblick auf die zielgenaue Handhabung sind kleinere Gebinde,Ausgießhilfen oder die praktischen Standbodenbeutel besser alsklobige und entsprechend schwere Kanister. Top in dieser Disziplinder kleine 2-Liter-Beutel von OMV, der allerdings auch beim Preis mitsündteuren sieben Euro pro Liter Konzentrat einsame Spitze ist. Ganzgrundsätzlich monierten die GTÜ-Tester, dass mit Ausnahme von Shellkeines der Testprodukte über einen kindersicheren Verschlussverfügte.Schäden auf Lack und ScheinwerfernSelbstverständlich sollen Scheibenreiniger keine Schäden auf Lackoder Scheinwerfergläsern aus Polycarbonat hinterlassen. Zumindestunter den strengen Testbedingungen der GTÜ-Verträglichkeitsprüfungenschafften nicht alle Reiniger die Anforderungen zur vollenZufriedenheit. Bei 80 °C im Wärmeschrank hinterließen Ernst und Totalnach einer Stunde leichte, irreversible Lackquellungen auf Blech. Undauf Scheinwerfergläsern aus Polycarbonat, die zwei Tage lang bei 80°C im Trockenschrank gelagert worden waren, verursachten Aral, Ernst,OMV und Total leichte Flecken, Nigrin und Shell sogar einzelne, feineRisse.Bei minus 20 Grad wird es oft kritischNatürlich sollten Winterscheibenreiniger nicht nur beimitteleuropäischem Schmuddelwetter um die Null Grad gutfunktionieren, sondern auch noch bei arktischen minus 20 Grad nichteinfrieren und pumpfähig bleiben. Das klappte bei allen von denGTÜ-Experten getesteten Produkten noch ganz gut nach Norm ASTM D1177-94 unter Laborbedingungen bei stetigem Rühren und Abkühlung aufminus 20 Grad. Die Simulation einer superkalten Nacht auf demLaternenparkplatz hingegen zeigte bei Aral, Total und Aldi Auto XSdurchaus Wirkung. Denn ohne Rühren nach 12-stündiger Tiefkühlung beiminus 20 Grad waren die 1:1-Mischungen von Aral und Total teilweisekristallisiert, relativ zähflüssig und somit nur noch eingeschränktpumpfähig. Aldi ließ sich da schon so gut wie gar nicht mehr pumpenund wurde erst bei Anhebung der Temperatur auf minus 15 Grad nachweiteren 12 Stunden wieder dünnflüssig genug, aber nicht mehr völligklar. Aral und Total hingegen hatten bei minus 15 Grad wieder denNormalzustand erreicht.Welche Bedeutung die Kälteempfindlichkeit vonWinterscheibenreinigern in der Praxis hat, ist dabei noch eine ganzandere Frage. Moderne Scheibenwaschanlagen mit beheizten Spritzdüsenund nah am Motor platziertem Flüssigkeitsbehälter dürften wohl eherselten einfrieren. Oldtimer wie der heckgetriebene Käfer haben daschon eher ihre Schwierigkeiten. Beim Blick in die Zukunft auf diehochmodernen Elektroautos ohne Abwärme eines Verbrennungsmotorskönnten die Probleme von Käfer & Co. mit eingefrorenenScheibenwaschanlagen erneut eine Rolle spielen.