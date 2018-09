Im GTÜ-Test: 12 Winterreifen für Klein- und Kompakt-Pkw

Stuttgart (ots) -Neue Winterprofile mit Schwächen auf nasser Fahrbahn ·Ganzjahresreifen werden immer besserDie gute Nachricht: Winter, Schnee und tiefe Temperaturen bereitenden gängigsten Winterreifen mittlerweile kaum noch Probleme. Aber:mit regennasser Fahrbahn, der weit häufigeren Witterung im Winterhierzulande, kommen nicht alle Reifen zurecht. So lautet das Fazitdes diesjährigen Reifentests von GTÜ und ACE. Im Wintertest: NeunWinterreifen der Größe 185/65 R15, die sich zum Beispiel fürKleinwagen wie Opel Corsa und VW Polo eignen. Außerdem dabei: dreiGanzjahresreifen. Einer dieser Drei erreicht erstmals die Bewertung"sehr empfehlenswert".Die Winter werden immer milder und Klimaforscher rechnen mit immerhäufigeren Wetterextremen wie zum Beispiel Starkregen. Sollte sichdas in den kommenden Jahren bestätigen, müssen die Entwickler vonWinterreifen umdenken. Denn während alle Winterreifen im Test aufschneebedeckter Strecke überzeugen, der günstigste Reifen im Test -der Kenda Wintergen 2, vier Reifen für 204 Euro - sich sogar denTestsieg bei den Wintereigenschaften holt, gibt es auf regennasserFahrbahn deutliche Unterschiede.Beim Bremsen aus Tempo 80 stehen die beiden besten im Feld,Continental WinterContact TS 860 sowie Goodyear UltraGrip 9, bereitsnach knapp 34 Meter. Der Kenda Wintergen 2, der sich auf Schnee ambesten verkauft, braucht bei Nässe fast zwei Wagenlängen mehr undsteht erst nach 41 Metern. Eine Warnung ist das auch, weil sich invielen Alltagsituationen die Unterschiede der Reifen kaum zeigen:Außerhalb des Grenzbereichs verhalten sich alle getesteten Reifenunauffällig.Den Sieg holt sich der im vergangenen Jahr vorgestellteContinental WinterContact TS 860. Er liegt in allen technischenDisziplinen in der Spitzengruppe, überzeugt die Tester beim Handlingauf nasser, trockener und verschneiter Strecke.Bereits die zweit- und drittplatzierten Reifen von Nokian (WR D4)und Goodyear (UltraGrip 9) weißen leichte Schwächen auf, erreichentrotzdem die Bewertung "empfehlenswert". Ebenfalls empfehlenswert:Dunlop Winter Response 2, Kumho WinterCraft, Bridgestone BlizzakLM001 und Nexen Winguard Snow'g WH2. Nur bedingt empfehlenswert istdagegen der Pirelli Cinturato Winter, er zeigt deutliche Schwächenauf Schnee und die Bremswege auf trockener Strecke sind lang. Undauch Kenda Wintergen 2 zeigt wiederum große Schwächen vor allem aufnasser Strecke und beim Aquaplaning.Ganzjahresreifen immer beliebterIn den vergangenen Jahren immer beliebter geworden sindGanzjahresreifen. Die Vorteile liegen auf der Hand: keinReifenwechsel, kein zweiter Satz Felgen und Reifendrucksensoren. Dochstatt Alleskönner sind die Reifen tatsächlich eher ein Kompromiss,das zeigten unsere Tests der vergangenen Jahre und auch in diesemJahr können die Allseasons nicht in allen Kategorien überzeugen, auchwenn sie besser werden.Der Michelin CrossClimate+ zeichnet sich ganz klar alsSommerreifen mit Wintereigenschaften aus. In Zeiten des Klimawandelsvielleicht der richtige Ansatz, solange dies dem Verbraucher klarist. Für den Winterurlaub in den Alpen ist er dagegen die falscheWahl. Das können Nokian Weatherproof und Continental AllSeasonContactbesser. Die Überraschung in diesem Jahr: Bei den subjektivenFahreindrücken auf schneebedeckter Straße kann der ContinentalAllSeasonContact sogar mit den Winterreifen mithalten.Doch auf trockener Straße sind die Bremswege von Nokian undContinental zu lang, befinden sich eher auf dem Niveau von Winter-als auf dem von Sommerreifen (Continental: 46,7 Meter, Nokian: 48,0Meter). Hier liegt der Michelin bei Temperaturen knapp über 10 Graddeutlich vorne (40,9 Meter). Im Sommer, wenn der Asphalt sich auf biszu 70 Grad aufwärmt, wird ein reiner Sommerreifen voraussichtlichnoch deutlich kürzere Bremswerte liefern.Für die Tester von GTÜ und ACE gilt deshalb weiter: Bei derSicherheit gibt es keine Kompromisse! Nur die Kombination aus gutenWinter- und Sommerreifen garantiert optimalen Grip. Ganzjahresreifenbleiben weiter ein Kompromiss für Wenigfahrer, die beiExtremwetterlagen das Auto stehen lassen können.Schneeflocken-Symbol auf neuen Winterreifen PflichtÜbrigens: Seit Anfang des Jahres ist das Bergpiktogramm mit derSchneeflocke ("Alpine-Symbol") Pflicht bei allen neu hergestelltenWinterreifen. Umrüsten muss allerdings noch kein Autofahrer, in einerlangen Übergangsphase bis 2024 dürfen bei situativerWinterreifenpflicht weiter Reifen nur mit M&S-Kennzeichnung gefahrenwerden. Bei Verstößen gegen die situative Winterreifenpflichtallerdings droht ein Bußgeld von mindestens 60 Euro, bei stärkererBehinderung werden sogar 80 Euro fällig und einen Punkt in derFlensburger Verkehrssünderkartei gibt es ebenso.Für TV-Redaktionen steht Footage-Material auf Anfrage zurVerfügung: presse@gtue.dePressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell