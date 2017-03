GTÜ: Sicherer Start in Motorradsaison (FOTO)

Stuttgart (ots) -Mit Frühlingsbeginn und den ersten warmen Sonnentagen startenviele Motorradfahrer in die neue Saison. Damit der Fahrspaß auchwirklich ungetrübt bleibt, rät die GTÜ Gesellschaft für TechnischeÜberwachung vor der ersten Ausfahrt zu einem Rundum-Check, den jederMotorradfahrer in wenigen Schritten selbst erledigen kann.Werfen Sie einen Blick auf die Reifen. Sind Lauffläche und Flankenunverletzt? Gesetzlich vorgeschrieben ist für den mittleren Bereichder Lauffläche, die etwa dreiviertel der Laufflächenbreite einnimmt,ein Mindestprofil von 1,6 Millimeter. Bei Kleinkraft- undLeichtkrafträdern ist mindestens ein Millimeter erforderlich. DieGTÜ-Experten empfehlen aus Gründen der Sicherheit jedoch Profiltiefenvon nicht weniger als zwei bis drei Millimeter.Stimmt der Reifendruck? Nach der Winterpause fehlt schnell mal einbar, entsprechend schwammig und unsicher ist dann das Fahrverhalten.Ventilkappen nach der Kontrolle wieder gut festschrauben!Prüfen Sie den Zustand von Felgen und Speichen. Felgen dürfennicht beschädigt sein. Bei Speichen wird mittels Schraubendreher eineKlangprobe durchgeführt. Unterschiedliche Klangfolge deutet aufungleichmäßige Speichenspannung aufgrund zu loser oder zu strammgespannter Speichen hin.Checken Sie die Bremsanlage. Die Bremsbeläge dürfen nicht bis zurVerschleißanzeige abgefahren sein und die riefenfreien Bremsscheibeneine Mindestdicke nicht unterschreiten. Für Vorder- und Hinterrad istin der Regel je eine Bremsflüssigkeitsanzeige vorgesehen. Der Pegelmuss innerhalb der Markierungen im Schauglas stehen. Prüfen Sie dieBremse durch Druck an Hand- und Fußbremshebel. PlötzlicheSpielveränderungen oder schwammiger Widerstand am Bremshebel lassenauf Mängel an der Bremsanlage schließen.Schauen Sie nach der Antriebseinheit Ihres Motorrads. Bei Modellenmit Kette ist auf die richtige Spannung zu achten. Kettenschmierungnicht vergessen. Sind bei Kardanantrieb alle Lager, Manschetten undGelenke sauber und dicht oder tritt Öl aus? Zahnriemen dürfen nichtausgefranst, rissig oder anderweitig beschädigt sein.Wie steht's mit Motoröl und - bei wassergekühlten Motoren - demKühlmittel? Die Füllstände müssen unbedingt innerhalb derentsprechenden Markierungen von Peilstab oder Schauglas liegen.Betätigen Sie probehalber die Beleuchtungseinrichtung: Licht,Blinker, Warnblinkanlage, Bremse. Alles o. k.?Die GTÜ-Experten raten dazu, die wichtigsten Prüfungen nicht nurzum Saisonstart, sondern vor jeder Fahrt zu erledigen. Ein Blick indie Bedienungsanleitung ist da sehr hilfreich. Dort steht in derRegel ganz genau, wie alle sicherheitsrelevanten Funktionenordnungsgemäß kontrolliert werden können.Für die weitergehende Vorbereitung auf die Motorradsaison habendie Experten der Stuttgarter Prüf- und Sachverständigenorganisationaußerdem einen Ratgeber aufgelegt. Dort finden sich fachkundige undpraxisgerechte Antworten auf alle wichtigen Fragen rund ums Biken.Die Themen reichen von der Wahl der richtigen Bekleidung über Infoszu Fahrertrainings und Grundlagen der Fahrtechnik bis hin zu Tippszum Fahren in der Gruppe oder der Ausfahrt mit Kindern.Diese Broschüre kann kostenlos per E-Mail an vertrieb@gtue.de,Stichwort: Motorradratgeber, bestellt werden. Zudem steht derpraktische Ratgeber unter www.gtue.de/motorradratgeber zum Blätternbereit.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell