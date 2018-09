GTÜ - die Sachverständigen- und Serviceorganisation (FOTO)

Stuttgart/Frankfurt am Main (ots) -Weiterer Ausbau des Dienstleistungsportfolios · Vernetzung vonPartnern und DienstleistungenNeben den amtlichen Tätigkeiten im Prüfgeschäft wird sich die GTÜGesellschaft für Technische Überwachung mbH künftig mit neuenDienstleistungen und einem einheitlichen Auftritt den Kundengegenüber verstärkt als Serviceorganisation positionieren.Digitale Plattform zur SchadenabwicklungMit einer neuen digitalen Plattform zur Schadenabwicklung, demComTool, geht die GTÜ Mitte Oktober an den Start. Das ComToolermöglicht eine effiziente und zeitsparende Abwicklung vonHaftpflicht- und Kaskoschäden in einem digitalen Schadenportal. AlleBeteiligten wie Sachverständiger, Autohaus, Rechtsanwalt,Versicherung und Endkunde sind über eine zentrale Plattformmiteinander vernetzt und haben rund um die Uhr Zugang zu allenrelevanten Daten. Das neue GTÜ-Tool garantiert eine rechtssicheredatenschutzkonforme Kommunikation.Großkundenbetreuung durch Key-Account-ManagerFür die Erschließung neuer Kundengruppen wie Fuhrparks,Fahrzeugherstellern und Leasinggesellschaften wurde der Vertrieb neuaufgestellt. Key-Account-Manager betreuen nun die Großkunden understellen Kurzanalysen zur Ermittlung der aktuellen Performance undzu Optimierungspotenzialen in den Unternehmen. Die GTÜ bietet denBetrieben maßgeschneiderte Leistungen und einenTop-Betreuungsservice. Dabei spielt eine Vernetzung und Steuerung derKundenfilialen, der Kundenzentrale und der GTÜ-Partner eine zentraleRolle. Darüber hinaus erhalten Kunden regelmäßigen Experten-Input zuweiteren Potenzialen und innovativen Leistungen.Fit für die Zukunft mit eigenem GTÜ-TestzentrumAuch in Forschung und Entwicklung engagiert sich die GTÜ mit ihremneuen Testzentrum in Stuttgart-Vaihingen mit deutlich höhererSchlagzahl. "Wir haben uns vorgenommen, die ThemenFahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren, Datensicherheit undDatenschutz, Elektromobilität und Prüfvorgaben anzugehen - immer mitdem Ziel vor Augen, daraus neue innovative Dienstleistungen zuentwickeln", betont Robert Köstler, Geschäftsführer der GTÜ. Zudemwerden in dem Testzentrum die mobilen GTÜ-Kalibrierlabore desGTÜ-Prüfmittelservices für den Werkstatteinsatz sowie Fahrzeuge fürverdeckte Qualitätschecks in Kfz-Werkstätten und Autohäusernvorbereitet.Liberalisierung § 21 StVZO eröffnet neue ChancenDie GTÜ will auf dem Weg zum Full-Service-Dienstleister auch imKerngeschäft weiter wachsen. Mit Öffnung der Restmonopole wie dem §21 StVZO verspricht sich die Prüforganisation durch die Erweiterungder Begutachtungsdienstleistungen (Erstellung von Gutachten fürEinzelbetriebserlaubnisse) des Technischen Dienstes einen weiterenSchub. "Es ist längst überfällig, die im Volksmund als Vollgutachtenbezeichneten Abnahmen für die Technischen Dienste zu öffnen. Diesschafft die Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb auf Augenhöhe",so Robert Köstler. Die GTÜ fordert deshalb eine schnellstmöglicheUmsetzung der Liberalisierung in diesem Bereich.Netzwerk für Arbeitssicherheit und ArbeitsmedizinUnter dem Motto "Arbeitssicherheit muss nicht kompliziert (undteuer) sein", hat die GTÜ ein bundesweites Expertennetzwerk fürArbeitssicherheit und Arbeitsmedizin aufgebaut. Zielgruppe sindKfz-Betriebe aller Größenordnungen. Im Angebot sind aktuell einArbeitsschutzhandbuch als Leitfaden zur praktischen und effizientenUmsetzung der Arbeitsschutzanforderungen in Kfz-Betrieben, einelektronisches Arbeitsschutz-Managementsystem, die Ausbildung vonSicherheitsfachkräften sowie eine internetbasierte Unterweisung derMitarbeiter. Durch diese Maßnahmen kann der Aufwand fürArbeitssicherheit in den Betrieben deutlich reduziert werden.Stuttgart/Frankfurt am Main, den 11. September 2018Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell