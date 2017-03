GTÜ: Oldtimer meist gut in Schuss - deutlich weniger Mängel als bei vielen jüngeren Fahrzeugen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Oldtimer-Boom ist ungebrochen, die Zahl der zugelassenenKlassiker steigt von Jahr zu Jahr. Derzeit sind auf DeutschlandsStraßen allein rund 390.000 Pkw mit H-Kennzeichen zugelassen. Dabeiziert das H-Kennzeichen nur solche Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahrealt sind und nach einer amtlichen Prüfung nach § 23 der StVZO als"kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut" anerkannt wurden. Insgesamt sindrund eine halbe Million Fahrzeuge mit einem Alter von über 30 Jahrenmit und ohne H-Kennzeichen unterwegs.Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat die Oldtimerund ihre Mängel der Altersgruppe 30 bis 40 Jahre unter die Lupegenommen und die Ergebnisse auf der Retro Classics in Stuttgartvorgestellt.Alte Schätzchen in gutem ZustandFazit des GTÜ-Mängelreports für 2016: Die meisten Klassikerglänzen mit einem guten bis sehr guten technischen Zustand. DieMehrzahl der alten Schätzchen sind durchweg gut in Schuss und häufigmit deutlich weniger technischen Mängeln unterwegs als viele jüngerePkw. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die meisten Oldtimermit H-Kennzeichen bei den technischen Mängeln im Durchschnitt auf demNiveau der acht bis neun Jahre alten Pkw in der GTÜ-Mängelstatistikliegen.Mehr als die Hälfte ohne BeanstandungMehr als die Hälfte (53,7 Prozent) der Pkw mit H-Kennzeichen imAlter von 30 bis 40 Jahren erhalten bei der fälligenHauptuntersuchung (HU) die neue Prüfplakette bereits im erstenAnlauf. Zum Vergleich: Bei Fahrzeugen im Alter von 20 bis 30 Jahren -den Youngtimern - fällt jedes Dritte (33,3 Prozent) bei der HU durch.Mit geringen Mängeln sind 29,1 der Klassiker unterwegs (Youngtimer30,8 Prozent), der Anteil der erheblichen Mängel liegt bei denOldtimern bei 17,2 Prozent (Youngtimer: 33,1 Prozent)."Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass die Besitzer von Oldtimernmit H-Kennzeichen ihren Fahrzeugen durchaus das zum Erhalterforderliche Maß an Pflege und Wartung zukommen lassen. Ganz imGegensatz zu den Haltern vieler im Alltag genutzter Autos" so KlausReiting, stellvertretender Technischer Leiter der GTÜ.Große Unterschiede bei den AltersklassenEin Blick auf die Mängelquoten des Jahres 2016 macht dieUnterschiede der einzelnen Altersklassen deutlich: Bei Pkw von siebenbis neun Jahren sind rund 33 Prozent der Fahrzeuge mit Mängelnunterwegs. Bei 10 bis 19 Jahren schnellen die Mängelzahlen rasant indie Höhe. Hier finden die Prüfingenieure der GTÜ bei rund 65 Prozentder Fahrzeuge Mängel. Bei den 20 bis 29 Jahre alten Pkw - denYoungtimern - ist der Zenit bereits überschritten und die Mängelgehen wieder leicht zurück. Hier weisen rund 60 Prozent deruntersuchten Pkw Mängel auf.Ein ganz anderes Bild zeigt die Mängelstatistik mit Erreichen desOldtimeralters. In der Altersklasse 30 bis 40 Jahre mit H-Kennzeichensinkt die Zahl der Fahrzeuge mit Mängeln auf 46,3 Prozent. Der Anteilder erheblichen Mängel erreicht mit 17,2 Prozent ein absolutes Tiefund liegt beim Mängelaufkommen auf dem Niveau der Pkw mit einem Altervon acht Jahren.Bei den von der GTÜ im Jahr 2016 im Rahmen der HU untersuchtenOldtimern stellten die Prüfingenieure am häufigsten Mängel in denBaugruppen "Fahrgestell, Rahmen und Aufbau", "Beleuchtung undElektrik", "Bremsanlage" und bei der "Umweltbelastung" fest.Vorkriegsklassiker in Top-ZustandIn vorbildlich technischem Zustand sind die unter die Lupegenommenen Klassiker aus der Vorkriegszeit. Bei den für denStraßenverkehr zugelassenen Oldtimern der Baujahre 1920 bis 1940 sindüber 80 Prozent der Fahrzeuge meist sehr gepflegt und ohne jeglicheMängel unterwegs.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: goetz@gtue.de · https://www.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell