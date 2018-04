GTÜ-Mietwagentest Mallorca: Sicherheit bleibt auf der Strecke

Stuttgart (ots) -Die spanische Ferieninsel Mallorca steht bei deutschen Urlaubernhoch im Kurs. Über zwölf Millionen Touristen kommen Jahr für Jahr perFlugzeug auf ihre Lieblingsinsel. Um vor Ort mobil zu sein mietenviele von ihnen für Tagesausflüge und Rundreisen einen von rund75.000 Mietwagen an. Unzählige lokale Anbieter teilen sich mitinternationalen Ketten das Vermietgeschäft.Doch wie sicher sind die zahlreichen Mietautos auf derBaleareninsel. Bereits bei einem ersten Mietwagencheck vor dreiJahren stellten die Experten von GTÜ und ACE bei den meisten derangemieteten Autos eklatante Sicherheitsmängel fest. Wir wolltenwissen, ob sich der technische Zustand und damit dieVerkehrssicherheit der Fahrzeuge in der Zwischenzeit gebessert hatund waren mit einem TV-Team erneut vor Ort.In der Vorsaison 2018 wurden die bekannten Anbieter im Umkreis vonPalma de Mallorca und Arenal erneut aufgesucht, in der Hoffnung, dasssich etwas geändert hat. Die Preise pro Tag waren gleich gebliebenund lagen nach wie vor bei 25 bis 35 Euro für einen mehrere Jahrealten Kleinwagen mit reichlich Kilometer auf dem Tacho.Direkt nach der Übergabe wurden die Autos in einer eigens dafürangemieteten Werkstatt unter deutscher Leitung zum Mietwagencheckgebracht und von einem Sachverständigen unter die Lupe genommen. DieErgebnisse auf Prüfstand und Hebebühne waren ernüchternd underschreckend zugleich. Bis auf das Metall abgefahrene Bremsbeläge,verschlissene Bremsscheiben, beschädigte Reifen mit kaum Profil,defekte Stoßdämpfer und Abgasanlagen, ausgeschlagene Lenkungen,fehlende Scheibenwischer und falsch eingestellte Beleuchtung sind nurein kleiner Teil auf der Mängelliste, die den Prüfern die Haare zuBerge stehen ließen. Verschmutze Innenräume, Beulen, Kratzer undältere Unfallschäden waren dagegen eher noch harmlos.Auf Mallorca, so scheint es, werden die Sicherheitsbestimmungenfür Mietwagen offenbar sehr nachlässig gehandhabt. Zwar müssenLeihautos nach den spanischen Vorschriften alle sechs Monate zumSicherheitscheck beim TÜV Iberia vorfahren, doch nach deutschenPrüfvorgaben hätte kein einziger der getesteten Kleinwagen dieHauptuntersuchung bestanden, geschweige denn eine Prüfplaketteerhalten.Dass es auch anders geht, stellt der älteste und größteAutovermieter der Insel unter Beweis. Ein Familienunternehmen inzweiter Generation bietet neue Fahrzeuge inklusive Werksnavigation ab19 Euro pro Tag an. Alle von den GTÜ-Experten gecheckten Autos warentipptopp in Schuss und hatten nur wenige Kilometer auf dem Tacho.Insgesamt glänzte dieser Vermieter mit dem bestenPreis-Leistungs-Verhältnis.Fazit des GTÜ-Mietwagentests: Die Mehrzahl der stichprobenartigangemieteten Autos ist nicht verkehrssicher. Häufig sind die Schädenund Mängel von Laien nicht zu erkennen. Bei den kleinen örtlichenVermietern ist Vorsicht geboten. Deshalb der Rat der GTÜ-Experten:Lieber bei einem größeren und seriöseren Vermieter anmieten - auchwenn es in der Hauptsaison etwas teurer ist.GTÜ-Tipps: Das sollten Sie beachtenBesonders in der Hauptsaison den Mietwagen rechtzeitig im Vorausbei einem renommierten Vermieter online reservieren. Auf unbegrenzteKilometer und voll/voll-Tankregelung im Mietvertrag achten. Bei derVersicherung möglichst jegliche Selbstbeteiligung ausschließen. DenZustand des Fahrzeugs bzw. Vorschäden bei Anmietung und Abgabeschriftlich und mit Handy-Fotos dokumentieren. Auf Warnweste,Warndreieck und Reserverad im Fahrzeug achten. Verbandkasten sind inSpanien nicht Pflicht. Bei der Fahrzeugübergabe genügend Zeiteinplanen.Worauf bei der Anmietung eines Leihwagens zu achten ist,beschreibt die Mietwagen-Checkliste der GTÜ: www.gtue.de/checklistenPressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell