GTÜ-Langzeittest: Ganzjahresreifen auf dem Prüfstand

Stuttgart (ots) -Was bieten Ganzjahresreifen noch nach einer Laufleistung von10.000 Kilometer? Dieser Frage gingen die GTÜ Gesellschaft fürTechnische Überwachung und der ACE Auto Club Europa nachDie Ansprüche an Ganzjahresreifen haben es in sich: Sie sollenzuverlässigen Griff bieten, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter,bei gnadenloser Hitze, heftigem Regenschauer und Eis oderSchneegestöber. Und dies alles ohne lästigen Radwechsel vor derkalten Jahreszeit. Solche Versprechen sind verlockend und im neuenoder kaum gebrauchten Zustand auch Großteils einzuhalten.Doch welches Bild geben solche Multitalente ab, nachdem sie 10.000Kilometer unter sommerlichen Bedingungen abgespult haben? ZumTesteinsatz kamen einmal der Goodyear Vector 4Seasons und derMichelin CrossClimate, jeweils in der Dimension 205/55 R16, montiertauf zwei identischen Fahrzeugen des Typs VW Passat. Eine solideReferenz zum Neuzustand bot ein Test von für den Winter geeignetenReifen, durchgeführt im Herbst vergangenen Jahres.Die Resultate waren verblüffend: Beim Bremsen auf nasser Straßezeigte der gebrauchte Michelin im Vergleich zum neuwertigen Zustandeinen deutlich längeren Bremsweg, während jener des Goodyears sogarkürzer ausfiel als der entsprechende Neureifen. Auf Eis und Schneeboten beide gebrauchten Reifentypen eine zwar leicht schlechtere,aber immer noch völlig ausreichende Traktion.Die große Überraschung stellte sich hingegen beim Bremsen aufgeschlossener, festgefahrener Schneedecke heraus. BeideTestkandidaten verzögerten nach 10.000 Kilometer Laufleistung besserals ihre neuwertigen Pendants. Somit zeigt unser Test, dass derEinsatz von Ganzjahresreifen nicht prinzipiell auf Kosten derFahrsicherheit geht - zumindest nicht nach der ersten Sommersaison.Rund 1,6 Millimeter ihrer Profiltiefe hatten beide Reifentypenüber die Sommersaison eingebüßt - ein Verschleiß, der sich noch imRahmen hält. Auch in Sachen Aquaplaning auf nasser Straße leistetesich keiner der beiden gebrauchten Ganzjahresreifen bedenklicheAusrutscher.Der Test von GTÜ und ACE demonstriert, dass Ganzjahresreifendurchaus eine Überlegung wert sind. Sie verschenken keinewesentlichen Sicherheitsreserven, gewährleisten, im Winter mobil zubleiben, genügen der Winterreifenpflicht und zahlen sich auchhinsichtlich der Kosten aus.Hinweis für TV-Sender: Videomaterial steht auf Wunsch zurVerfügung!