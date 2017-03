Stuttgart (ots) -Besitzer von Autos aus dem Baujahr 1987 dürften sich freuen: IhreYoungtimer werden in diesem Jahr zum Oldtimer. Mit dem besonderenNummernschild, dem H-Kennzeichen, für mindestens 30 Jahre alteFahrzeuge in erhaltenswürdigem Zustand, sind ein steuerlicher Vorteilund oft auch vorteilhaftere Bedingungen bei der Versicherungverbunden. Es ist aber auch so etwas wie die "amtliche Adelung" alsOldtimer.Doch wie sieht es mit dem technischen Zustand der "neuen"Klassiker aus? Die GTÜ-Classic-Experten haben sich einige derbeliebtesten Neuzugänge genauer angeschaut, den einen oder anderentechnischen Mangel aufgespürt und ihre Stärken und Schwächen in einemRanking aufgelistet.Mängelzwerg Mercedes Coupé (124C)Mängelzwerg unter den "neuen" Oldtimern ist das Mercedes Coupé(124C). Genau 42,4 Prozent der von GTÜ-Prüfingenieuren gechecktenWagen absolvierten die HU "ohne erkennbare Mängel", dicht gefolgt vomFord Sierra mit 39,4 Prozent mängelfreien Fahrzeugen. Den drittenPlatz mit 37,6 Prozent belegt der Mazda 626.Mängelriese Peugeot 405Absoluter Mängelriese unter den Neuen in der großen Familie derKlassiker ist der Peugeot 405. Von diesem Modell ist ein großer Teil(38,3 Prozent) der Fahrzeuge mit schwerwiegenden Mängeln behaftet.Auch beim Audi 90 sind über ein Drittel (34,2 Prozent) der Wagen miterheblichen Mängeln unterwegs.Die Modelle im EinzelnenMercedes Coupé (124C)Mit den charakteristischen Rückleuchten im Dreiecksformat war dieLimousine schon fast drei Jahre auf dem Markt, als Mercedes denZweitürer der 1993 dann in E-Klasse umbenannten Baureihe 1987 zu denHändlern brachte. Konstruktive Unterschiede waren verstärkteBodengruppe und Säulen. Die Karosserieform als Coupé erhöhte denGlamourfaktor und auch den Preis.Bei den von der GTÜ untersuchten Fahrzeugen waren über 40 Prozentder Coupés mängelfrei. Rund 28 Prozent dieses Modells waren miterheblichen Mängeln unterwegs, 29 Prozent mit geringen Mängeln. Damitbelegt der 124C den Spitzenplatz mit den geringsten technischenMängeln unter den "jungen Alten".Hauptmängel: Umweltbelastung, Beleuchtung, Elektrik, Achsen, Räderund Reifen.Ford SierraFlachere Frontscheinwerfer und endlich ABS - so kam 1987 diezweite Generation des Mittelklasseautos aus Köln auf den Markt, daslange Zeit als Rentnerauto verschrien war. Aber die Rallye-Erfolgedes Sierra sprechen eine andere Sprache.Knapp 40 Prozent der geprüften Fahrzeuge waren mängelfrei. Rund 32Prozent wiesen erhebliche Mängel auf und 29 Prozent hatten geringeMängel.Hauptmängel: Umweltbelastung, Fahrgestell, Rahmen, Aufbau,Aufhängung, Beleuchtung und Elektrik.Mazda 626Im Herbst 1987 gab es die um zehn Zentimeter gewachsene dritteAuflage des Mazda-Flaggschiffs erstmals in Deutschland zu kaufen. Derzunächst als Fließ- und Stufenheck erhältliche Wagen war üppigausgestattet und verfügte über eine Allradlenkung. Nur der Diesel warnoch nicht zum Höhenflug angetreten: Im 626 gab es einen einzigenSelbstzünder, der nur 60 PS Leistung abgab.Beim Mazda halten sich Wagen ohne Mängel und diejenigen miterheblichen Mängeln knapp die Waage (37,6 zu 36,4 Prozent). Lediglich26 Prozent sind mit geringen Mängeln unterwegs.Hauptmängel: Fahrgestell, Rahmen, Aufbauten, Bremsanlage,Beleuchtung und Elektrik.BMW 3er Touring (E30)Kombis gehörten bis dato nicht gerade zum Markenzeichen von BMW.Doch mit dem intern E30/5 genannten Wagen schlugen die Münchner einneues Kapitel auf, dessen Erfolg einen Türöffner für den späteroffiziell auch beim 5er eingeführten Touring darstellte. DerInnenraum galt als ebenso fein wie praktisch. Die recht kräftigenMotoren waren teils mit Allradantrieb zu haben.Beim 3er sind mehr als ein Drittel der Wagen mängelfrei alsOldtimer unterwegs. Rund 35 Prozent sind allerdings mitschwerwiegenden Mängeln behaftet, an die 28 Prozent mit geringenMängeln.Hauptmängel: Umweltbelastung, Beleuchtung, Elektrik, Achsen,Räder, Reifen und Aufhängungen.Audi 90 (B3)Im April 1984 brachte Audi die mit zahlreichen Annehmlichkeitenund Extras versehene Version des Audi 80 als Audi 90 auf den Markt.Drei Jahre darauf folgte die zweite Generation (Typ 89) mit bessererAusstattung, Chromleisten, einer anderen Beleuchtung und kräftigerenMotoren. Darunter war auch ein Fünfzylinder mit 2,3 Litern Hubraum,der auf bis zu 70 PS kam.Auch bei diesem Modell liegt die Zahl der Fahrzeuge mitschwerwiegenden Mängeln und ohne Mängel fast gleichauf (34,2 zu 33,4Prozent). Rund 32 Prozent weisen geringe Mängel auf.Hauptmängel: Umweltbelastung, Beleuchtung, Elektrik undBremsanlage.Peugeot 405Mit seinem seinerzeit als sehr modern empfundenen windschlüpfrigenDesign mischte die Limousine in der Mittelklasse mit. Vor allem dieMotoren galten als langlebig. Neben einem recht breiten Angebot mit1,4- bis 2,0-Liter-Aggregaten von 64 bis 158 PS waren auchAllradantriebe verfügbar.Schlusslicht unter den von den GTÜ-Sachverständigen geprüften"Neuoldtimern" ist mit Abstand der 405. An über 38 Prozent derFahrzeuge fanden die Ingenieure schwerwiegende technische Mängel.Genau 34 Prozent hatten geringe Mängel. Nur knapp 28 Prozent diesesModells wurde Mängelfreiheit bescheinigt.Hauptmängel: Umweltbelastung, Fahrgestell, Rahmen, Aufbau,Beleuchtung, Elektrik und Bremsen.Oldtimer vor dem Kauf unbedingt checken lassenDer Rat der GTÜ-Classic-Experten: Vor dem Kauf eines Oldtimers dasWunschfahrzeug unbedingt von einem Fachmann checken lassen, am Bestenin einer GTÜ-Prüfstelle oder an einem GTÜ-Stützpunkt in derKfz-Werkstatt. Dies spart mit Sicherheit Geld, Zeit und Ärger.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: goetz@gtue.de · https://www.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell