GTÜ: Mit Camper und Caravan sicher in den Frühling (FOTO)

Stuttgart (ots) -Frühlingszeit ist Caravaning-Zeit. Jetzt starten wieder zahlreicheCamper mit Caravan und Wohnmobil in den ersten Urlaub des Jahres. Vorder Fahrt in die Ferien sollte jedoch der Zustand und die Sicherheitdes Fahrzeugs gründlich gecheckt werden, raten die Experten der GTÜGesellschaft für Technische Überwachung. Hilfestellung leistet hierder GTÜ-Caravaning-Ratgeber.Wurde das Reisemobil mehrere Monate nicht gefahren, solltegrundsätzlich der technische Zustand insbesondere Batterien,Beleuchtung, Bremsen, Hupe und Bremsflüssigkeit sowie die Gültigkeitder HU-Plakette geprüft werden. Beim Reifenprofil sind gesetzlich 1,6mm vorgeschrieben. Aus Gründen der Sicherheit empfiehlt die GTÜjedoch eine Mindestprofiltiefe von 4 mm.Auf Reifenalter und Profiltiefe achtenMit Tempo 100 km/h betriebene Anhänger müssen Reifen besitzen, diejünger als 6 Jahre sind und zwar ab Produktionsdatum. Die nötigenAngaben befinden sich auf den Reifen. Das Herstellungsdatum steht inder DOT-Nummer auf der Reifenflanke in den letzten vier Ziffern undist so zu interpretieren: Das vorletzte Ziffernpaar steht für dieKalenderwoche, das letzte Ziffernpaar gibt das Jahr an. Wenn dieReifen älter als 6 Jahre sind, dürfen die Tempo-100-km/h-Anhänger nurnoch mit maximal 80 km/h betrieben werden.Caravan und Wohnmobil richtig beladenDamit der Caravan oder das Reisemobil bei der Urlaubsfahrt nichtins Wanken kommt, beim Beladen den Schwerpunkt so tief wie möglichhalten. Schwere Gegenstände möglichst im Bereich der Achsendeponieren und auf gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der linken undrechten Seite achten, raten die GTÜ-Experten. Idealerweiserutschfeste Unterlagen und Zurrseile zur Ladungssicherung und alsSchutz vor unerwünschtem Pendeln oder gar Wegbrechen des Fahrzeugsverwenden.Keinesfalls sollte man im Heck schwer beladen, weil dadurch beifrontgetriebenen Fahrzeugen die Vorderachse entlastet und dieTraktion verschlechtert bzw. bei Anhängern die Stützlast beeinflusstwird. Leichtes Gepäck darf auch weiter oben, beispielsweise inHochschränken, verstaut werden. Noch weiter oben, beim Dachgepäck,muss unbedingt auf sichere Befestigung und die neue Fahrzeughöhegeachtet werden.Fahren mit GefühlWegen des hohen Schwerpunktes sollte man lieber etwas langsamer indie Kurven gehen und grundsätzlich weiche Spur- und Richtungswechselvornehmen, um Instabilität, Wank- oder Kippneigungen zu unterdrücken,empfehlen die GTÜ-Experten. Mehr noch als beim Pkw ist auf Seitenwindzu achten, vor allem auf Brücken und beim Überholen von Lkw, daunerwartet einsetzende Seitenwinde Caravans und Reisemobile stärkerversetzen. Also stets auf solche Rüttler gefasst sein und wenn nötiggegenlenken.Weitere Tipps und Informationen liefert derGTÜ-Caravaning-Ratgeber, der per E-Mail an marketing@gtue.de,Stichwort: Caravaning-Ratgeber, kostenfrei bestellt werden kann.Zudem steht der praktische Ratgeber unterwww.gtue.de/caravaningratgeber zum Blättern bereit.