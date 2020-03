GSX Techedu: Diese Infos sollten Sie kennen!

Für die Aktie GSX Techedu stehen per 14.03.2020, 01:00 Uhr 39.35 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. GSX Techedu zählt zum Segment "Verbraucherdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses GSX Techedu auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der GSX Techedu von 39,19 USD ist mit +97,73 Prozent Entfernung vom GD200 (19,82 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 36,01 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der GSX Techedu-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der GSX Techedu wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das GSX Techedu-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der GSX Techedu liegt im Mittel wiederum bei 44,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 39,19 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 12,91 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der GSX Techedu insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber GSX Techedu. Es gab insgesamt neun positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält GSX Techedu daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält GSX Techedu von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.