GSW Immobilien: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie GSW Immobilien stehen per 31.12.2019, 01:00 Uhr 89 EUR an der Heimatbörse Frankfurt zu Buche.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der GSW Immobilien führt bei einem Niveau von 29,41 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die GSW Immobilien-Aktie ein Durchschnitt von 85,91 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 87 EUR (+1,27 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (82,6 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der GSW Immobilien-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. GSW Immobilien erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt GSW Immobilien mit einer Rendite von -14,62 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,18 Prozent. Auch hier liegt GSW Immobilien mit 26,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.