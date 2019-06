GSV Capital: Ist das eine Gewinn-Chance?

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert GSV Capital per 20.06.2019, 08:03 Uhr bei 6,77 USD. GSV Capital zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Unser Analystenteam hat GSV Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der GSV Capital ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die GSV Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,33, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,75, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: GSV Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 9,36 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,72 Prozent im Branchenvergleich für GSV Capital bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,85 Prozent im letzten Jahr. GSV Capital lag 13,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die GSV Capital-Aktie ein Durchschnitt von 6,52 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,77 USD (+3,83 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (6,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,04 Prozent), somit erhält die GSV Capital-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. GSV Capital erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.