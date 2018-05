GST AutoLeather startet mit neuem Eigentümer durch / Randy Johnson neuer Präsident und CEO (FOTO)

Southfield (Michigan) (ots) -GST AutoLeather (GST) mit Sitz in Southfield (Michigan), derweltweit führende Hersteller von Lederkomponenten für dieAutomobilindustrie hat mit Wirkung vom 22. Mai 2018 einen neuenEigentümer und ein neues Management. Zum neuen Präsidenten und CEOdes Unternehmens wurde Randy Johnson bestellt. Mit Bryn Kahrl, VicePresident für das globale Geschäft und Scott Landis alsPersonalvorstand, stehen ihm zwei erfahrene Experten aus derLederindustrie im Führungsteam zur Seite. Das Insolvenzverfahren inden USA wurde abgeschlossen."Wir streben danach, einer der wettbewerbsfähigsten, innovativstenund gefragtesten Zulieferer für die Automobilhersteller weltweit zuwerden", so Randy Johnson, neuer Präsident und CEO von GSTAutoLeather. "Wir bekennen uns zu Kundenorientierung und einerFührungskultur, die sich auf das operative Geschäft konzentriert.Dazu gehört es, Produktionsprozesse zu verschlanken undStandardisierungsprozesse einzuführen. Unsere Mitarbeiter spielendabei eine wichtige Rolle."Johnson tritt die Nachfolge von Dennis Hiller an, der weiterhineine aktive Rolle bei GST AutoLeather als Berater spielen wird.Johnson hatte zuvor mehrere Leitungsfunktionen inne, darunter als CEOvon Romeo RIM, Inc., einem Hersteller für Verbundwerkstoffe inMichigan, USA. So verantwortete er das weltweite Geschäft bei EagleOttawa, die 2014 an die Lear Corporation verkauft wurde. Mit dem LeanTransformation Programm legte er dort die Basis für den langfristigenwirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens in den USA wird dieMehrheit der Anteile an GST von Black Diamond Capital ManagementL.L.C. (BDCM) gehalten. BDCM investiert langfristig in Unternehmenmit hohem Marktpotenzial. "Wir freuen uns, GST auf dem Weg zuunterstützen, ein Zulieferer mit starker Marktposition, erstklassigenDienstleistungen für Kunden mit erfolgreicher Geschäftstätigkeit zuwerden ", so Stephen H. Deckoff, geschäftsführender Direktor vonBDCM."GST geht aus dem Insolvenzverfahren in den USA mit einerverbesserten Bilanz, hoher Liquidität, einem starken Führungsteamsowie dem guten Ruf als Hersteller von hochwertigem Leder Designgestärkt hervor", erklärt Johnson. GST gehöre zu einer kleinen Gruppevon Lederzulieferern, die global agieren können.GST AutoLeather ist der weltweit führende Anbieter vonLederinnenausstattungen für die Automobilindustrie. Mit innovativemDesign und Engineering unterstützen wir unsere OEM Kunden weltweitbei ihren Zukunftsvisionen. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter undunsere Dienstleistungskultur ermöglichen es uns, starkeKundenbeziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und Transparenzbasieren. Premium-Produkte für Premium Kunden - eine Formel, die wirjeden Tag leben.Pressekontakt:c/o Weber ShandwickSebastian DüringHohenzollernring 79-8350672 KölnTel.: +49 221 94 99 18 71E-Mail: SDuering@webershandwick.comOriginal-Content von: GST AutoLeather, übermittelt durch news aktuell