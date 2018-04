GSK führt weltweites Gesundheitsprogramm für Mitarbeiter ein (FOTO)

München (ots) -GSK-Angestellte und ihre Familien haben Zugang zu bis zu 40VorsorgeleistungenGSK führt weltweit ein neues Gesundheitsprogramm für Mitarbeiterund ihre Familien ein, mit dem diese bis zu 40 Vorsorgeleistungenkostenlos in Anspruch nehmen können. Das Programm soll sicherstellen,dass alle GSK-Mitarbeiter Zugang zu einem umfassenden Paket anMaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge haben - und zwar unabhängig vonihrem Standort, ihrer Funktion oder ihrer Bezahlung. GSK ist damitder erste Weltkonzern, der ein solch umfassendes Gesundheitsprogramman allen Standorten einführt.Gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen sind in jedem Lebensalterwichtig und können sehr unterschiedlich aussehen - angefangen vonScreenings zur Früherkennung von Krankheiten bis hin zu Impfungen,die bestimmte Krankheiten von vornherein verhindern. Die angebotenenLeistungen unterstreichen den hohen Wert von Prävention undFrüherkennung - und sie werden allesamt von derWeltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Sie umfassen eine Reihevon Erwachsenen- und Kinder-Impfungen gegen vermeidbare Krankheitenwie Hepatitis und Tuberkulose, Untersuchungen während derSchwangerschaft, HIV-Tests, Krebsvorsorge und Kurse zurRaucherentwöhnung. In Deutschland arbeitet GSK mit "MD Medicus"zusammen, um dieses Paket an gesundheitlichen Vorsorgeleistungenanbieten zu können.Jean-Bernard Siméon, Geschäftsführer von GSK Pharma Deutschland,erklärte: "Unsere Mission, den Menschen ein aktiveres, gesünderes undlängeres Leben zu ermöglichen, beginnt in unserem eigenenUnternehmen. Als globales Gesundheitsunternehmen fühlen wir uns derGesundheit unserer Mitarbeiter und ihrer Familien ebenso verpflichtetwie der Gesundheit von Patienten und Konsumenten. Diese wichtigeInvestition unterstreicht, dass wir sehr viel tun, um die Motivation,das Engagement und die Gesundheit unserer Arbeitskräfte zu stärkenund zu erhalten."Weltweit steigen chronische nichtübertragbare Krankheiten an, soetwa Diabetes, Herzkreislauf-Erkrankungen und Krebs. Umso wichtigersind Präventionsmaßnahmen für Mitarbeiter überall auf der Welt. Sietragen wesentlich dazu bei, dass Arbeitnehmer in allen Lebensalternetwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun können. Es isteinfacher, ein Gesundheitsproblem zu verhindern als eine Krankheit inden Griff zu bekommen, wenn sie erst einmal ausgebrochen ist.Impfungen gegen Grippe, Hepatitis, Gürtelrose ...Das Programm ist bereits an vielen GSK-Standorten weltweiteingeführt. In 2018 wird die Initiative in noch fehlendenGSK-Niederlassungen umgesetzt - der Start in Deutschland erfolgt am7. April zum Weltgesundheitstag. Hier übernimmt GSK die Kosten fürinsgesamt 12 Vorsorgeleistungen, die von den meisten Krankenkassennicht erstattet werden - so etwa für ein Raucherentwöhnungsprogramm,für die Grippeschutz-Impfung für alle Altersgruppen mit dem vonvielen Experten empfohlenen Vierfach-Impfstoff, für Impfungen gegenHepatitis, Tollwut oder Gürtelrose.Von entscheidender Bedeutung ist das globale "Partnership forPrevention"-Programm (P4P) auch und vor allem für GSK-Mitarbeiter inärmeren Ländern. So sagt zum Beispiel Rhoda Orgle, GSK-Mitarbeiterinin Ghana: "Das Hauptproblem für viele von uns vor der Einführung desProgrammes war das fehlende Bewusstsein dafür, wie wichtig Impfungenund medizinische Vorsorge-Untersuchungen sind. Ich zum Beispiel habenicht gewusst, dass es einen Impfstoff gibt, der vorGebärmutterhalskrebs schützt. Die allgemeinen Gesundheitsscreeningshaben mir auch vor Augen geführt, dass ich auf meinen Blutzucker- undCholesterinspiegel achten und dass ich sofort bestimmte Änderungen inmeinem Lebensstil vornehmen sollte. Wenn es P4P nicht gäbe, würde ichmir über solche Gesundheitsrisiken gar keine Gedanken machen. Undwenn doch, hätte ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, michbehandeln zu lassen." 